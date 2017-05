La Banque Laurentienne du Canada conclut une entente en vue d'acquérir un prêteur de premier plan dans le secteur du financement d'inventaire, renforçant ses activités de financement d'équipement







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 18 mai 2017) - La Banque Laurentienne du Canada (« Banque ») (TSX:LB) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente définitive aux termes de laquelle une filiale de la Banque a convenu de procéder à l'acquisition de Northpoint Commercial Finance, l'un des plus importants prêteurs américains et canadiens dans le secteur du financement d'inventaire, avec un portefeuille d'environ 1,2 milliard $ au 31 mars 2017. La clôture de la transaction devrait avoir lieu avant la fin de l'exercice 2017, sous réserve des conditions de clôture usuelles, dont les avis et approbations réglementaires applicables.

La Banque considère Northpoint Commercial Finance, fondée en 2012, comme étant l'une des rares sociétés diversifiées de financement d'inventaire ayant l'envergure nécessaire pour répondre aux besoins des fabricants nord-américains et de leurs réseaux de distributeurs.

« Nous sommes heureux d'annoncer cette acquisition qui accroîtra la proportion des revenus provenant des Services aux entreprises au sein de la Banque, ce qui devrait améliorer sa rentabilité globale », a précisé François Desjardins, président et chef de la direction de la Banque Laurentienne du Canada. « La réalisation des initiatives de notre plan de transformation progresse très bien, notamment l'optimisation des Services aux particuliers et le développement de notre système bancaire central, la pierre angulaire de notre offre numérique. »

« Cette acquisition représente un excellent complément stratégique aux activités de notre filiale de financement d'équipement, LBC Capital, résultant en une attrayante plateforme de financement d'équipement de bout en bout. Elle accroît notre offre de services au Canada et établit une présence américaine, une caractéristique client importante pour les fabricants et les distributeurs à la recherche d'un point de service nord-américain unique », a ajouté Stéphane Therrien, vice-président exécutif, Services aux entreprises et aux particuliers de la Banque Laurentienne. « Les membres de l'équipe de Northpoint, dirigée par le chef de la direction, Dan Radley, possèdent plusieurs années d'expérience en financement d'inventaire, une expertise unique dans le marché et de solides relations avec des clients qui sont des entreprises de premier plan. Nous sommes très heureux de les accueillir parmi nous alors qu'ils se joignent à l'équipe sous le leadership d'Éric Provost, premier vice-président, Financement commercial de la Banque Laurentienne et président de LBC Capital. »

La Banque estime que l'acquisition augmentera son résultat par action dès la première année complète d'exploitation et d'environ 4 % en 2019. Compte tenu des actifs prévus à la clôture et du financement par capitaux propres connexe, il est prévu que le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires selon Bâle III de la Banque serait maintenu dans la fourchette recommandée allant de 7,8 % à 8,2 %. La Banque prévoit financer l'acquisition au moyen d'un financement par capitaux propres sous forme de reçus de souscription d'un montant de 225 millions $ (« financement par capitaux propres ») et des liquidités existantes du bilan.

(i) Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens.

À propos de la Banque Laurentienne

La Banque Laurentienne du Canada est une institution financière dont les activités s'étendent à la grandeur du Canada. Fondée en 1846, elle a pour mission d'aider ses clients à améliorer leur santé financière et est guidée par ses valeurs de proximité, de simplicité et d'honnêteté.

Elle sert un million et demi de clients partout au pays et emploie plus de 3 600 personnes, ce qui fait d'elle un acteur important dans plusieurs segments de marché. La Banque répond aux besoins des particuliers par l'intermédiaire de son réseau de succursales au Québec. Elle se démarque également par son savoir-faire auprès des petites et moyennes entreprises et des promoteurs immobiliers, grâce à ses équipes spécialisées situées partout au Canada. Sa filiale B2B Banque est quant à elle un des principaux fournisseurs canadiens de produits et services bancaires et de comptes d'investissement par l'entremise de conseillers financiers et de courtiers. Valeurs mobilières Banque Laurentienne offre des services de courtage de plein exercice à une clientèle d'investisseurs institutionnels et particuliers.

La Banque gère un actif au bilan de plus de 43 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 32 milliards $.

À propos de Northpoint Commercial Finance

Ayant son siège social à Alpharetta (Géorgie) et comptant environ 90 employés, Northpoint Commercial Finance occupe une position de premier plan dans le domaine du financement d'un éventail de produits dans des secteurs importants dans le cadre de relations avec des centaines de fabricants et des milliers de distributeurs aux États-Unis et au Canada. Dirigée par une équipe expérimentée, dont les membres comptent en moyenne 25 ans d'expérience, Northpoint offre des solutions financières diversifiées comme le prêt sur inventaire et le financement d'inventaire. En qualité de prêteur avisé, Northpoint offre un vaste éventail de structures de programme pour répondre aux besoins des fabricants initiaux, des distributeurs et des revendeurs d'équipement dans une variété de secteurs de produits commerciaux. L'équipe propose une approche créative, souple et personnalisée, associée à des technologies innovantes et à des processus simplifiés. Pour de plus amples renseignements sur la gamme de produits de Northpoint, visitez www.northpointcf.com.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

Dans le présent document et dans d'autres documents déposés auprès des autorités de réglementation canadiennes ou dans d'autres communications, la Banque Laurentienne du Canada peut, à l'occasion, formuler des énoncés prospectifs, écrits ou oraux, au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comportent, sans s'y limiter, des énoncés relatifs au plan d'affaires et aux objectifs financiers de la Banque. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent document sont destinés à aider les lecteurs à mieux comprendre la situation financière de la Banque et les résultats de ses activités aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Les énoncés prospectifs sont habituellement marqués par l'emploi du conditionnel et l'usage de mots tels que « perspectives », « croire », « estimer », « prévoir », « projeter », « escompter », « anticiper », « planifier », « pourrait », « devrait », « ferait », ou la forme négative ou des variantes de tels termes, ou une terminologie similaire. Parmi les énoncés prospectifs expressément formulés dans le présent document figurent notamment, sans s'y limiter, des énoncés concernant le calendrier prévu et la réalisation de l'acquisition décrite dans les présentes, les sources de financement prévues de celle-ci; le fait que la clôture de l'acquisition est assujettie à certaines conditions; les avantages prévus de l'acquisition, y compris l'incidence prévue sur les activités, les caractéristiques, le profil, la composition du revenu, la portée géographique, la rentabilité et le résultat par action de la Banque, ainsi que l'augmentation prévue s'y rapportant; et les attentes relatives au plan de transformation et à la stratégie de la Banque, au maintien du ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires selon Bâle III de la Banque, au maintien en fonction des membres de la direction et des employés de Northpoint Commercial Finance et à l'arrimage stratégique de l'acquisition.

Par leur nature, ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes d'ordre général et spécifique. Il est donc possible que les prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou s'avèrent inexacts. Quoique la Banque soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces attentes s'avéreront exactes. Parmi les hypothèses importantes posées par la Banque dans le cadre de la préparation des énoncés prospectifs figurent notamment les suivantes : le respect de toutes les conditions liées à la réalisation de l'acquisition et du financement par capitaux propres dans le calendrier prévu; le maintien du ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires selon Bâle III de la Banque; la capacité de la Banque d'exécuter son plan de transformation et sa stratégie; l'intégration réussie et en temps opportun de la Banque et de Northpoint Commercial Finance et la réalisation des avantages et des synergies qui devraient découler de l'acquisition dans le calendrier prévu, y compris l'incidence et l'augmentation de certaines mesures financières; la capacité de maintenir en fonction des membres de la direction et des employés clés de Northpoint Commercial Finance; les caractéristiques voulues d'une plateforme de financement d'équipement; la capacité de la Banque d'avoir accès aux marchés financiers; l'absence de coûts et de passif non déclarés importants associés à l'acquisition; l'absence de variation importante des taux de change ou des taux d'intérêt; la capacité de couvrir les expositions aux fluctuations des taux d'intérêt et du taux de change; les attentes relatives à la stabilité de la réglementation; aucune détérioration de la conjoncture économique; la suffisance des liquidités et des ressources en capital; aucun changement important du cadre concurrentiel, de la conjoncture du marché ou des politiques monétaire, fiscale et économique des gouvernements; et le maintien des notes de crédit.

La Banque déconseille aux lecteurs de se fier indûment aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions, étant donné qu'en raison de divers facteurs significatifs, les résultats réels pourraient différer sensiblement des opinions, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, entre autres, le défaut d'obtenir ou de respecter les approbations et avis réglementaires ou un retard à cet égard ou le non-respect des conditions relatives à la réalisation de l'acquisition ou du financement par capitaux propres; les coûts ou le passif non déclarés éventuels associés à l'acquisition; l'information financière consolidée historique et pro forma peut ne pas être représentative du rendement futur; les risques liés à la réputation et la réaction du personnel et des clients de la Banque et de Northpoint Commercial Finance relativement à l'opération; l'incapacité de réaliser, dans le calendrier prévu ou à un quelconque moment, les avantages et les synergies attendus à la suite de l'acquisition; les facteurs reliés à l'intégration de la Banque et de Northpoint Commercial Finance, le détournement du temps de la direction et les coûts non prévus de l'intégration; l'expérience restreinte de la Banque sur le marché américain et en matière de financement d'inventaire; les difficultés touchant la réalisation du plan de transformation de la Banque et, en particulier, la réorganisation des succursales, la modernisation du système bancaire de base et l'adoption de l'approche fondée sur les notations internes avancée en matière de risque de crédit; le risque associé au taux de change; le risque associé à l'exposition aux devises; l'évolution de la conjoncture des marchés financiers, les changements des politiques monétaire, fiscale et économique des gouvernements, les variations des taux d'intérêt, les niveaux d'inflation et la conjoncture économique en général, l'évolution des lois, de la réglementation et de la concurrence, la modification défavorable des notes de crédit, la rareté des ressources humaines et les avancées technologiques.

De plus, la Banque prévient que la liste de facteurs ci-dessus n'est pas exhaustive. Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Banque diffèrent des attentes exprimées, veuillez également consulter le rapport de gestion à la rubrique intitulée « Profil de risque et cadre de gestion des risques » du rapport annuel de la Banque et les autres documents publics disponibles sur le site www.sedar.com.

La Banque ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, écrits ou oraux, formulés par elle ou en son nom, sauf dans la mesure où la réglementation en valeurs mobilières l'exige.

