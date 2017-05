Le Dr Jean-François Henry, chiropraticien, obtient un deuxième mandat à la présidence de l'Ordre des chiropraticiens du Québec







MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la plus récente séance du conseil d'administration de l'Ordre des chiropraticiens du Québec (OCQ), les membres du conseil ont réélu au poste de président, le Dr Jean-François Henry, chiropraticien, pour un deuxième mandat de deux ans.

«Avec l'adoption de notre plan stratégique 2016-2020, nous avons fait le choix d'innover dans nos approches. Nous vivons actuellement une période de croissance et de repositionnement. Nous avons construit une solide base et nous allons poursuivre le travail avec la même intensité», a soutenu le Dr Henry, chiropraticien suite à son élection.

«Dans toutes nos sphères d'activités, nous mettons nos valeurs organisationnelles en application: intégrité, rigueur et collaboration. Accentuer les efforts visant l'adoption de la nouvelle Loi sur la chiropratique, optimiser nos mécanismes de surveillance et de contrôle de l'exercice et enrichir nos relations interprofessionnelles demeurent au coeur de nos priorités», ajoute le Dr Henry.

Suite à son élection, le Dr Henry a tenu manifesté aux membres du conseil d'administration sa fierté devant tout le travail accompli au cours des deux dernières années en tant qu'organisation pour assurer la protection du public et soutenir l'excellence en chiropratique.

Le comité exécutif de l'Ordre sera complété par le Dr Philippe Larivière, chiropraticien, 1er Vice-président, Dre Danica Brousseau, chiropraticienne, 2e Vice-présidente, Dre Andréanne Duchesne-Pérusse, chiropraticienne, secrétaire et M. Michel Guindon, administrateur nommé par l'Office des professions.

Le Dr Henry agit également à titre de co-président du conseil de réglementation de la Fédération chiropratique canadienne et représente l'Ordre au Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) depuis 2015, tout en étant membre du comité de planification du CIQ depuis 2011.

L'Ordre des chiropraticiens du Québec

L'Ordre des chiropraticiens du Québec est un ordre professionnel d'exercice exclusif constitué en vertu du Code des professions et qui regroupe plus de 1350 chiropraticiens au Québec. Sa mission est d'assurer la protection du public en veillant à la qualité et à l'excellence de l'exercice de la chiropratique et en soutenant le développement des compétences de ses membres. Sa vision est d'être une référence incontournable en santé neuromusculosquelettique et d'être le chef de file dans le domaine des manipulations vertébrales et articulaires.

SOURCE ORDRE DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC

Communiqué envoyé le 18 mai 2017 à 16:34 et diffusé par :