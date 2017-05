Conotoxia rejoint l'Alliance pour l'innovation des paiements de la NACHA







LONDRES, May 18, 2017 /PRNewswire/ --

Être membre de l'Alliance offre à Conotoxia l'opportunité d'aider à modeler et faire avancer le secteur des paiements

Conotoxia a annoncé qu'il avait rejoint l'Alliance pour l'innovation des paiements de la NACHA, l'Association des paiements électroniques. L'Alliance, un groupe qui représente le secteur des paiements, encourage la collaboration dans le secteur pour aider à développer les services globaux de paiements.

« Nous sommes enchantés que Conotoxia ait rejoint l'Alliance pour l'innovation des paiements, » a déclaré Janet O. Estep, PDG de la NACHA. « Réunir diverses parties pour discuter, débattre et finalement transformer le secteur des services de paiements est l'objectif de l'Alliance. La participation d'organisations telles que Conotoxia nous aidera à atteindre notre but et à renforcer le secteur dans son ensemble. »

En tant que membre de l'Alliance, Conotoxia pourra :

Lancer et participer à d'importants projets destinés à renforcer le secteur des services globaux de paiements dans son ensemble. Établir des réseaux avec des professionnels des services de paiements dans le monde.

Participer à des rencontres en personne et virtuelles.

Contribuer à l'élaboration de documents de direction, tels que les livres blancs, écrits par d'autres membres de l'Alliance.

« La participation à ce groupe nous permet de continuer notre mission qui vise à atteindre les standards les plus élevés de service au client. En nous engageant et en collaborant avec d'autres innovateurs du secteur global des services de paiement, nous pouvons non seulement aider à atteindre nos propres buts et objectifs organisationnels, mais aussi jouer un rôle d'acteur intégral dans l'élaboration des futurs systèmes de paiement, » a expliqué Piotr Kicinski, vice-président du conseil d'administration de Cinkciarz, la société mère de Conotoxia Sp. z o.o.

Conotoxia rejoint les presque 200 organisations globales qui sont membres de l'Alliance.

Conotoxia participera à la prochaine réunion qui se tiendra les 1er et 2 juin prochains, à Berlin. L'évènement réunira des membres de différentes régions pour participer à des échanges de connaissances, des discussions, des débats, des formations et des mises en réseau. Piotr Kicinski sera conférencier invité lors de l'évènement.

Conotoxia Sp. z o.o., établissement de paiement sous licence et filiale de Cinkciarz, l'une des plus importantes entreprises privées de Pologne, permettra à ses clients d'échanger des devises étrangères grâce à des technologies de pointe et de bénéficier des taux de conversion et de frais de transfert extrêmement avantageux.

