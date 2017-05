Ouverture des centres d'interprétation du parc du Bois-de-Coulonge et du domaine Cataraqui







QUÉBEC, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dès ce samedi 20 mai, le centre d'interprétation du parc du Bois-de-Coulonge et le centre d'interprétation des grands domaines de Sillery situé au domaine Cataraqui ouvrent gratuitement leurs portes pour toute la période estivale.

Jusqu'au 4 septembre, les guides-animateurs de la Commission de la capitale nationale du Québec accueilleront les visiteurs de 10 h à 17 h, du mercredi au dimanche et les jours fériés. Du 9 septembre au 9 octobre, la population pourra découvrir ces deux centres d'interprétation les samedis, dimanches et jours fériés de 10 h à 17h.

Visites guidées de ces magnifiques grands domaines publics

En complément aux contenus des centres d'interprétation, des visites guidées du parc du Bois-de-Coulonge et du domaine Cataraqui sont offertes gratuitement les samedis, dimanches et jours fériés, du 20 mai au 9 octobre inclusivement. Les départs se font au centre d'interprétation respectif de ces deux parcs à 10 h 30, 13 h et 15 h. Pour ces visites d'environ 75 minutes, aucune réservation n'est nécessaire. Au domaine Cataraqui, il est à noter que la durée et le parcours des visites guidées peuvent varier selon les diverses activités privées et publiques accueillies sur le site.

Centre d'interprétation du parc du Bois-de-Coulonge

Ce centre d'interprétation loge dans l'ancien bâtiment de la chaufferie des serres, situé au coeur du domaine historique. Il présente l'exposition Portraits du Bois-de-Coulonge, mettant notamment en vedette une impressionnante maquette du domaine et de la résidence du lieutenant-gouverneur avant sa destruction en 1966.

Centre d'interprétation des grands domaines de Sillery au domaine Cataraqui

Ce tout nouveau lieu d'interprétation inauguré en septembre 2016 est logé dans l'ancien poulailler du domaine Cataraqui, près de l'entrée principale. Dès son entrée, le visiteur est attiré par une immense carte illustrant la présence des domaines au haut de la falaise de Sillery et des anses à bois en contrebas. Cette carte réalisée en 1879 est accompagnée de divers modules d'interprétation, d'images d'archives et d'objets anciens racontant l'art de vivre des grands domaines de Sillery.

Créée en 1995 par l'Assemblée nationale, la Commission de la capitale nationale du Québec s'acquitte d'une triple mission à l'égard de la capitale : contribuer à son aménagement et à son embellissement, en faire la promotion, par un programme varié d'activités de découverte et de commémoration, et conseiller le gouvernement du Québec sur la mise en valeur de son statut. De par ses actions, elle souhaite offrir au nom des Québécois une capitale mémorable et inspirante.

