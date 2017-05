Deer Jet construira la plus vaste flotte de Dream Jet au monde







Le premier 787 Dream Jet au monde sera présenté et l'annonce du lancement d'un deuxième appareil a été faite

SEATTLE, le 18 mai 2017 /CNW/ - Deer Jet, une importante compagnie d'aviation d'affaires mondiale, annonce la construction de la plus vaste flotte de Dream Jet au monde en ajoutant un deuxième appareil à sa flotte gérée et ramène à Seattle, le berceau de Boeing, le premier 787 Dream Jet au monde qui sera présenté pour la toute première fois aux É.-U.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/513538/HNA_Group.jpg

La présentation se déroulera au musée Museum of Flight, autrefois connu sous le nom de The Red Barn, le berceau de la société Boeing. Il s'agit de la sixième escale du tout premier 787 Dream Jet au monde après Hong Kong, Shanghai, Londres, Dublin et Doha dans le cadre de la série de présentations intitulée « Dreams Encounter the World ».

Exclusivement pour la présentation à Seattle, une collection de sculptures de l'artiste Dale Chihuly, incluant ses fameux Cylindres, créés à partir de dessins de filetages en verre sur les appareils inspirés par les produits textiles amérindiens, viennent ajouter un style local dans la cabine du 787 Dream Jet.

Pendant la conférence de presse qui s'est déroulée à la fin de la présentation, M. Adam Tan, PDG de HNA Group, la société mère de Deer Jet, a déclaré comme suit : « En plus de ses 24 ans d'histoire, HNA Group a produit plusieurs jalons importants pour l'industrie de l'aviation. Autrefois connu comme un avion de transport de troisième niveau et actuellement classé en 353e position au classement de Global Fortune 500, l'objectif est de devenir l'une des 10 meilleures plus grandes entreprises mondiales. Le premier 787 Dream Jet est un chef d'oeuvre, après avoir connu un succès mondial, nous sommes ravis d'ajouter un deuxième appareil alors que nous avons décidé de construire la plus vaste flotte de Dream Jet au monde. Elle sera gérée également par Deer Jet, la meilleure compagnie de jets privés en Aise. Je crois qu'elle offrira la meilleure qualité de services de voyage d'affaires de luxe à notre clientèle haut de gamme à l'échelle mondiale. »

Pendant son allocution à la conférence de presse, M. Kevin McAllister, président-directeur général de Boeing Commercial Airplanes a ajouté comme suit : « Deer Jet établit la norme en matière de vols nolisés privés et Boeing se réjouit à l'idée d'en faire partie, notamment avec le modèle 787, le jet d'affaires le plus avancé sur le plan technologique et écologique offert sur le marché. »

En septembre 2016, Deer Jet a pris en charge l'exploitation du premier 787 Dream Jet au monde qui a effectué son vol inaugural à Hong Kong. À présent, après avoir annoncé le lancement du deuxième 787 BBJ VVIP au monde, l'avion devrait être livré d'ici le premier semestre de 2018. Deer Jet deviendrait le seul exploitant de jet possédant les meilleurs avions dans sa flotte en vue de mieux desservir le marché des voyages d'affaires haut de gamme.

Grâce au 787 Dream Jet utilisé en tant que plateforme de service, Deer Jet a pris soin de sélectionner les pilotes hautement chevronnés et des agents de bord de la compagnie aérienne Hainan Airlines cotée 5 étoiles pour former "l'Équipe de rêve" et leur fournir une formation approfondie sur les normes de service d'hospitalité cotée 7 étoiles pour assurer d'offrir les meilleures expériences de voyage de la catégorie à chaque passager à bord. Le 787 Dream Jet est capable d'accueillir confortablement jusqu'à 30 passagers sur un vol sans escale de 18,5 heures, plus loin que le trajet Los Angeles à Mumbai. La technologie perfectionnée de la cabine procure un confort idéal à bord et élimine la sensation du décalage horaire. Conformément au concept de « Making Travel an Art » (Faire du voyage tout un art), Deer Jet personnalise le style et la couleur de la cabine avec des aménagements soigneusement sélectionnés et des collections sur mesure de cristaux précieux, de coussins, d'argenterie et de la porcelaine.

Deer Jet lance également un forfait de voyage sur mesure exclusive à bord du 787 Dream Jet, en commençant par le « Dream Journey Hong Kong à Tahiti ». Il comprend un forfait nolisé de sept nuits, incluant l'hébergement gratuit dans la suite présidentielle du St. Regis Bora Bora Resort. Deer Jet prévoit ajouter d'autres itinéraires plus tard dans le cadre de sa vision qui est de créer une expérience de voyage harmonieuse en vue de concrétiser sa vision, qui consiste à « Faire du voyage un art » en offrant le meilleur niveau de service inspiré par les fondements des valeurs de Deer Jet : l'élégance, la performance et la distinction.

Exploité à partir du registre d'immatriculation des aéronefs Guernsey

Le premier Dream Jet de Deer Jet est exploité à partir du registre d'immatriculation des aéronefs Guernsey (2-DEER), sous le CTA de BAS Guernsey. En général, l'avion est garé à l'Aéroport international de Hong Kong et exploité par Hong Kong Jet, une filiale de Deer Jet. Le prix d'affrètement du 787 Dream Jet est de 500 000 RMB par heure (soit environ 70 815 $ américains).

À propos de Deer Jet

Comptant 22 ans d'expertise, Deer Jet a été fondée comme la toute première compagnie de jets privés en Chine et elle est rapidement devenue le plus grand groupe d'aviation d'affaires en Asie. Deer Jet jouit d'une longue tradition en matière de prestation de services sur mesure offerte aux leaders mondiaux, aux monarques et aux entrepreneurs, ce qui fait la notoriété inégalée de la compagnie. Elle est exploitée comme une filiale en propriété exclusive de HNA Group, une société figurant au palmarès Global Fortune 500 et l'une des marques les plus reconnues et socialement responsable de la Chine. La compagnie gère et exploite 90 flottes solides d'avions, notamment le seul 787 Dream Jet au monde, avec l'ajout d'un deuxième appareil 787 Dream.

Au quatrième trimestre de 2016, Deer Jet est devenue le plus important actionnaire d'UAS International Trip Support (UAS), un fournisseur important mondial de solutions de soutien de vols. Depuis les deux dernières années consécutives, Deer Jet a été désignée à titre de « Premier transporteur nolisé de jets privés » par World Tourism Awards (WTA) et en février 2017, la compagnie a remporté le prestigieux prix « Meilleure entreprise de jets privés au monde » par le Forum mondial du tourisme.

SOURCE Deer Jet

Communiqué envoyé le 18 mai 2017 à 16:22 et diffusé par :