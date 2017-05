Inauguration du Fort Ville-Marie et du premier égout collecteur de Montréal de Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal







MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le président de Société AGIL OBNL, monsieur Georges Coulombe, et son directeur général, monsieur Clément Demers, sont heureux de souligner aujourd'hui l'inauguration officielle, du lieu de fondation de Montréal, le Fort de Ville-Marie - Pavillon Québecor, et du premier égout collecteur de Montréal.

Cet important projet de Pointe-à-Callière constitue un legs patrimonial d'envergure et exceptionnel de la Ville de Montréal dans le cadre du 375e anniversaire et contribue à rendre accessible aux visiteurs les vestiges remarquables du fort de Ville-Marie et du premier égout collecteur au pays.

Société AGIL OBNL tient à souligner le leadership et la vision de la directrice générale, madame Francine Lelièvre, et nous tenons à la remercier, de même que le conseil d'administration de Pointe-à-Callière, pour la confiance accordée à notre organisation durant les trois dernières années, pour la gestion de ce projet majeur pour Montréal. C'est madame Danielle Demers, directrice générale adjointe de Société AGIL, qui en a principalement assumé la responsabilité, soutenue par madame Maude Lefebvre et de toute l'équipe.

Société AGIL OBNL remercie tous ceux qui ont contribué au succès de ce projet. Les architectes Dan Hanganu + Provencher Roy ont conçu les plans et réalisé l'exécution architecturale du projet, NCK pour les services en génie civil et de structure, Bouthillette Parizeau en génie mécanique et en électricité, la firme Ethnoscop pour son expertise en archéologie, l'entrepreneur général Magil qui a réalisé les travaux de construction dans un échéancier serré, les firmes Daily tous les jours et Moment Factory pour leur contribution en muséographie, et tous ceux et celles qui ont participé et qui ont contribué au succès de cette magnifique réalisation.

Au final, tous sont unanimes pour dire que le projet est une réussite.

