Pediapharm annonce le lancement commercial d'Otixal(MC) au Canada

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 18 mai 2017) -

Pediapharm inc. (« Pediapharm » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:PDP) est heureuse d'annoncer le lancement commercial au Canada des gouttes auriculaires OtixalMC (ciprofloxacine à 0,3 % et acétonide de fluocinolone à 0,025 %) pour le traitement de l'otite moyenne aiguë (OMA) chez les enfants de six mois et plus ayant un drain transtympanique. Les gouttes auriculaires OtixalMC sont les premières et les seules fabriquées à partir d'une combinaison d'antibiotique et de stéroïde offertes en doses unitaires stériles sans agent de conservation. OtixalMC sera lancé dans un marché en pleine expansion évalué à près de 20 millions de dollars1. Pediapharm a acquis les droits canadiens exclusifs sur OtixalMC de Laboratorios SALVAT S.A., établi à Barcelone, en Espagne.

« Otixal est actuellement en distribution chez les grossistes et les pharmacies. Notre équipe de vente à l'échelle du Canada a reçu une formation sur ce médicament novateur et a très hâte de le présenter à la communauté médicale canadienne », s'est réjoui Richard Labelle, vice-président, Ventes et Marketing de Pediapharm. « Comme en témoignent les solides preuves cliniques de son efficacité et grâce à ses doses individuelles prémesurées, uniques en leur genre qui facilitent l'administration de doses exactes à tout coup, Otixal pourrait améliorer considérablement la qualité de vie de nombreux jeunes patients avec un drain transtympanique souffrant d'otite moyenne aiguë ».

« Nous sommes heureux de venir accroître la disponibilité commerciale d'Otixal à l'international grâce à ce partenariat avec Pediapharm inc. », a affirmé Alberto Bueno, chef de la direction de SALVAT. « Ce lancement est une étape importante pour SALVAT, qui continue de renforcer sa présence sur le marché nord-américain. »

À propos d'OxitalMC

OxitalMC (ciprofloxacine à 0,3 % et acétonide de fluocinolone à 0,025 %) est indiqué pour le traitement, chez les enfants de six mois et plus ayant un drain transtympanique, de l'otite moyenne aiguë due à diverses bactéries : Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis et Pseudomonas aeruginosa. L'efficacité et l'innocuité d'OxitalMC, par rapport à la solution de ciprofloxacine et à la solution d'acétonide de fluocinolone prises seules, ont été évaluées au moyen de deux essais de phase III multicentriques randomisés à double insu avec traitement de référence et groupe parallèle. En tout, 662 patients âgés entre 6 mois et 12 ans souffrant d'OMA et ayant un drain transtympanique ont participé à l'étude. Dans les deux essais, le délai moyen de cessation de l'otorrhée chez les patients ayant pris OxitalMC a été, respectivement, de 3,75 jours et de 4,94 jours.

À propos de Salvat

Laboratorios SALVAT est un groupe pharmaceutique privé étroitement associé à l'innovation technologique et fortement axé sur la R et D. Fondée en 1955 et présente aujourd'hui dans plus de 60 pays, cette société établie à Barcelone renforce toujours plus sa présence internationale en octroyant des licences pour ses produits. En 2009, elle a lancé sur le marché américain la solution auriculaire CetraxalMD (ciprofloxacine à 0,2 %), et en avril 2016, la FDA a approuvé OtovelMD (ciprofloxacine à 0,3 % et acétonide de fluocinolone à 0,025 %). Le lancement commercial d'OtovelMD a été effectué par Arbor Pharmaceuticals Ltd. en aout 2016. Pour en savoir plus sur Laboratorios SALVAT et ses produits, consultez le www.salvatbiotech.com.

À propos de Pediapharm

Pediapharm est la seule entreprise pharmaceutique canadienne spécialisée en pédiatrie. Elle a pour mission de commercialiser des produits pédiatriques novateurs visant à améliorer la santé et le bien-être des enfants au Canada. Depuis sa création en 2008, Pediapharm a conclu de nombreux accords commerciaux avec des partenaires du Canada et d'autres pays. Son portfolio de produits innovateurs compte notamment NYDAMD, un traitement révolutionnaire des poux de tête; EpiCeramMD, une crème non stéroïdienne pour le traitement de l'eczéma; la suspension de naproxen, utilisée dans le traitement de la douleur et de l'inflammation causées par diverses affections, dont l'arthrite juvénile; RupallMC, une innovation dans le traitement médical des allergies avec un mode d'action unique; les gouttes auriculaires OtixalMC, qui sont les premières et les seules fabriquées à partir d'une combinaison d'antibiotique et de stéroïde offertes en doses unitaires stériles sans agent de conservation; ainsi que CuvposaMC, pour la sialorrhée grave, qui est présentement sous réserve de l'approbation de Santé Canada.

