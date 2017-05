Lancement du Portail sur l'adoption







MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ) félicite les initiateurs du Portail sur l'adoption qui ont su réunir les principales ressources en adoption au Québec afin d'offrir cet outil qui comblera une lacune dans les services à l'adoption au Québec. L'idée d'un portail rassembleur revient à l'Association Emmanuel et nous sommes heureux des résultats de ce travail d'équipe réalisé avec l'Association de parents pour l'adoption québécoise (APAQ), la Fédération des parents adoptants du Québec (FPAQ) et PETALES Québec.

Ce portail permet aux futurs parents, les adoptants et les personnes adoptées, de s'informer sur les enjeux liés à l'adoption, ses difficultés et ses joies. Il doit surtout aider les parents et les enfants à cheminer vers leur plein épanouissement. C'est un outil évolutif qui pourra être bonifié au fil du temps.

La collaboration des partenaires autour de ce portail permet également d'initier une réflexion sur l'ensemble du processus et des services offerts au Québec en pré-adoption et en post-adoption.

La COFAQ est heureuse de participer au lancement du portail en compagnie des partenaires du projet et de l'animatrice Bianca Longpré, blogueuse et maman adoptante.

Citations des partenaires

Catherine Desrosiers, Directrice générale, Association Emmanuel

« L'idée du portail est donc née en faisant la jonction de ces 4 éléments : la difficulté pour les parents de s'y retrouver dans le domaine de l'adoption, la difficulté pour les parents de se sentir soutenu au cours du processus vers l'adoption, la difficulté de rejoindre les familles adoptives potentielles et la nécessité de travailler en équipe provenant de différents milieux. »

Anne-Marie Morel, Présidente, FPAQ

« Nous sommes donc persuadés que cette porte d'entrée unique va simplifier la vie des futurs parents, des parents adoptifs qui rencontrent des défis, et éventuellement des personnes adoptées, qui ne connaissent pas les organismes prêts à les soutenir. »

Danielle Marchand, Directrice et coordinatrice, PETALES Québec

« Les réalités actuelles de l'adoption méritent que nous y portions un regard beaucoup plus attentif. Nous militons pour que des services de pointe en pré adoption et en post-adoption tout au long du parcours du jeune adopté soient accessibles au sein de tous les CISSS du Québec. »

Kathleen Neault, Directrice générale, APAQ

« L'adoption est un cheminement qui demande une bonne préparation et un réseau. Alors le voici, ensemble nous espérons soutenir et contribuer sous un même toit à rendre ce projet de vie des plus harmonieux. »

