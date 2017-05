OLG et Pollard Banknote signent une prolongation de contrat quinquennale







La prolongation permettra de créer 35 emplois à Sault Ste. Marie

SAULT STE. MARIE, ON, le 18 mai 2017 /CNW/ - OLG (Société des loteries et des jeux de l'Ontario) est ravie d'annoncer une prolongation quinquennale de son contrat avec Pollard Banknote Limited (Pollard Banknote) pour l'impression de billets de loterie INSTANT. Le contrat prolongé augmentera la valeur actuelle du contrat d'environ 100 millions de dollars.

Au cours des cinq prochaines années, OLG prévoit acheter pour plus d'un milliard de billets INSTANT auprès de Pollard qui, en retour, augmentera le nombre d'emplois à son usine de finition de billets INSTANT à Sault Ste. Marie, pour passer des 65 emplois actuels à 100 emplois à temps plein d'ici le 31 janvier 2018. On prévoit aussi hausser les salaires de 1,2 million de dollars chez Pollard.

« OLG entend préserver les solides partenariats établis avec des entreprises du secteur privé, comme Pollard Banknote pour l'aider à fournir une expérience formidable à ses clients et à générer des produits d'exploitation accrus pour la province. Ce partenariat contribue à nos activités de loterie spécialisées, dont le siège social se trouve à Sault Ste. Marie », a déclaré Stephen Rigby, président et chef de la direction d'OLG. « Notre partenariat soutenu avec Pollard Banknote permettra à OLG de maintenir d'excellents niveaux d'intégrité relativement aux spécifications des billets et à la sécurité, auxquels nous nous attendons de Pollard et qui sont nécessaires pour soutenir le secteur en croissance de la loterie. »

Pollard Banknote a plus que quintuplé son volume de production et a doublé son nombre d'employés à son usine de finition de Saut Ste. Marie depuis 2007, année où elle est devenue le principal fournisseur de billets INSTANT d'OLG. Cette croissance reflète le développement du secteur de la loterie en Ontario et les solides résultats obtenus par ses employés de Sault Ste. Marie.

« Pollard Banknote demeure un partenaire fort d'OLG. De plus, nous contribuons à la Ville de Sault Ste. Marie et nous générons des fonds pour de bonnes causes dans la province de l'Ontario », a déclaré Douglas Pollard, co-président-directeur général de Pollard Banknote. « Nous sommes très fiers de notre croissance à Sault Ste. Marie. Nos activités au Sault représentent un chef de file en innovation au sein de notre entreprise : nous développons de nouvelles méthodes pour propulser notre rendement de fabrication. Nous sommes emballés de voir que le leadership et le travail acharné de notre personnel dévoué sont récompensés par cette prolongation de contrat et par les emplois supplémentaires créés à Sault Ste. Marie. »

Pour la période de 2015 à 2016, les ventes de loterie d'OLG ont atteint un chiffre record de 3,8 milliards de dollars. Les billets INSTANT, comme Bingo, Crossword et Cash for Life représentent une partie importante des activités de loterie d'OLG qui enregistre des ventes annuelles de plus de 1,1 milliard de dollars.

OLG est l'organisme du gouvernement de l'Ontario qui fournit des activités de jeu d'une manière socialement responsable. OLG exploite et gère des établissements de jeu, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne à PlayOLG et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance dans la province, et aide à bâtir une industrie des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé près de 44 milliards de dollars à la Province et à la population de l'Ontario. Ces paiements à la Province soutiennent le fonctionnement des hôpitaux, le sport amateur par l'entremise du programme Quest for Gold, les organismes de bienfaisance locaux et provinciaux ainsi que la prévention, le traitement et la recherche liés au jeu problématique.

