Serez-vous la prochaine organisation lauréate du Prix reconnaissance conciliation travail-famille?

QUÉBEC, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, profite de la Semaine québécoise des familles pour inviter les entreprises et les organisations, quelle que soit leur taille, à soumettre leur candidature d'ici le 26 mai pour le Prix reconnaissance conciliation travail-famille 2017.

Ce prix est remis par le ministère de la Famille en collaboration avec le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec à l'occasion du gala annuel des Grands Prix de la relève d'affaires organisé par ce regroupement. Il a pour objectif principal de récompenser les organisations qui ont instauré de bonnes pratiques de gestion en matière de conciliation travail-famille. Ce prix vise également à inspirer d'autres employeurs québécois à mettre en place de telles mesures au sein de leur organisation.

« La conciliation travail-famille a des retombées bénéfiques sur tous les plans. Elle permet non seulement aux travailleuses et aux travailleurs de mieux harmoniser leurs responsabilités familiales et professionnelles, mais aussi aux entreprises d'être plus attrayantes et concurrentielles. À travers le Québec, plusieurs organisations de différentes sphères d'activités se démarquent par leurs pratiques novatrices visant à répondre adéquatement aux défis que représente la conciliation travail-famille pour les membres de leur personnel. La remise du Prix reconnaissance conciliation travail-famille est l'occasion par excellence de mettre en lumière ces organisations qui se distinguent par leurs initiatives inspirantes. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Pour soumettre votre candidature au Prix reconnaissance conciliation travail-famille :

http://rjccq.com/projets/conciliation-travail-famille/

Ministère de la Famille - Conciliation travail-famille :

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/travail-famille/Pages/index.aspx

