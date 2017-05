Inondations et risques à la santé - Les experts demeurent mobilisés pour aider la population des zones sinistrées : plus de mille inspections complétées







MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - La section prévention du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et la Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP) continuent d'offrir leur soutien aux sinistrés pour assurer un retour en toute sécurité dans leur domicile. Louise Desrosiers, chef de section à la prévention du SIM, et le directeur de santé publique, Dr Richard Massé, ont rappelé, lors d'un point de presse conjoint, l'importance de respecter les consignes des autorités pour assurer un retour sécuritaire au domicile.

La réintégration après sinistre est toujours dictée par deux conditions, soit l'inspection préalable des lieux par des spécialistes et la remise individualisée des consignes de sécurité. Les équipes de la santé publique soutiennent les inspecteurs des arrondissements et du SIM dans leur tournée des domiciles et des commerces. Ils font la visite des garderies et des établissements de santé affectés par les inondations afin de s'assurer de l'absence de risques pour la santé de leurs occupants. Ces visites sont également l'occasion de rappeler les principales mesures de prévention aux résidents.

Zoom sur le bilan des inspections

Au cours des derniers jours, le Service de sécurité incendie a procédé à plus de mille visites de domicile afin de déterminer si les lieux peuvent être réintégrés de façon sécuritaire. Dans le cas où des travaux sont requis, l'évaluation préliminaire est suivie d'une inspection détaillée de l'état de la structure des maisons endommagées. Des experts en bâtiments et des électriciens évaluent gratuitement la portée des dommages, identifient les travaux devant être réalisés ou émettent un avis défavorable à la réintégration.

Voici le détail des inspections réalisées à ce jour :

60 résidences catégorisées rouge (réintégration non possible pour des raisons de sécurité et/ou santé)

500 résidences catégorisées jaune (réintégration possible avec le respect de certaines règles de santé et/ou sécurité)

500 résidences catégorisées vert (réintégration possible)

Les résidents autorisés à réintégrer leur domicile doivent procéder à des vérifications importantes, dont :

Vérifier le bon fonctionnement du système de chauffage et d'électricité;

Vérifier l'état général du bâtiment;

Tester l'avertisseur de fumée et celui de monoxyde de carbone;

Détecter la présence de moisissures;

Documenter les dommages (photographies et carnets de bord);

S'assurer de la qualité des aliments et de l'eau avant consommation.

Les principaux risques à la santé liés au retour à la maison après une inondation sont :

les intoxications au monoxyde de carbone

les gastroentérites liées à la consommation d'eau contaminée ou au contact avec des objets contaminés

les irritations et infections de la peau causées par un contact avec l'eau ou des objets souillés

les problèmes respiratoires liés à la présence de moisissures.

Mentionnons que le port de gants, de bottes de caoutchouc et l'utilisation d'un masque (de type N95 à l'intérieur pour protéger davantage des particules et spores de moisissures) sont des mesures préventives. Les gants et les masques N95 sont remis gratuitement par le SIM au moment des visites et sont disponibles dans les centres d'hébergement.

De plus, pour assurer la sécurité des enfants, éviter qu'ils circulent ou jouent dans les parcs, les lieux publics et les cours extérieurs où se trouvent des débris et où le sol n'est pas encore asséché. Ils peuvent se blesser et s'exposer à des risques d'infection.

Informations pour les sinistrés

Des séances d'information publiques sont prévues afin d'offrir une multitude de renseignements pour les sinistrés, notamment sur le programme d'aide financière du gouvernement du Québec. La prochaine rencontre aura le samedi 20 mai, 10 h, au YMCA d'Ahuntsic-Cartierville (11 885, boul. Laurentien). Les SIM et la DRSP assureront une présence à ces rencontres.

Les citoyens sinistrés peuvent obtenir plus d'information et des conseils de prévention en consultant le site Web de la sécurité civile de la Ville (ville.montreal.qc.ca/csc) ou le portail santemontreal.qc.ca. Par téléphone, les informations de la Ville de Montréal seront transmises par le 311 tandis que les questions de santé peuvent être acheminées au 811.

