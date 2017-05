Sommet mondial des transports publics de l'UITP - Montréal 2017







Un record d'achalandage et un bilan positif

MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Alors que les délégués au 62e Sommet mondial des transports publics de l'Union internationale des transports publics (UITP) s'apprêtent à quitter Montréal, les deux organisations hôtes, l'Agence métropolitaine de transport (AMT) et la Société de transport de Montréal (STM) dressent un bilan très positif de l'événement.

Plus de 2 500 délégués d'entreprises, de gouvernements et d'organisations liés au transport provenant de 84 pays se sont déplacés à Montréal pour échanger sur les meilleures pratiques et rencontrer les 330 entreprises, originaires de 30 pays, présentes à l'exposition commerciale d'une superficie de 25 000 m2. Cet achalandage constitue un record, selon l'UITP.

La qualité des contenus, le grand nombre de conférences, la diversité des visites techniques, l'ampleur des informations disponibles dans le cadre de l'exposition commerciale, l'opportunité de faire l'essai de véhicules autonomes et, bien sûr, la qualité de l'accueil montréalais et des attraits touristiques de Montréal font partie des commentaires positifs les plus souvent recueillis.

Place au transport, l'événement grand public créé en marge du Sommet par l'AMT et la STM sur la place Jean-Paul-Riopelle pour permettre aux Montréalais de profiter de cet événement d'envergure internationale a également été un franc succès grâce aux nombreuses activités festives proposées, combinant contenu historique, mobilité active, jeux, musique et nourriture de rue.

À la fin du Sommet, les représentants des deux organisations hôtes, Mme Marieke Tremblay, présidente directrice-générale par intérim de l'AMT, et M. Philippe Schnobb, président du conseil d'administration de la STM, ont passé le flambeau aux représentants de la Ville de Stockholm, ville hôte de la prochaine édition du Sommet en 2019.

Le Sommet mondial des transports publics en bref

Connu auparavant sous le nom d'UITP World Congress & Exhibition, le Sommet mondial des transports publics a vu le jour il y a 130 ans. Son concept a évolué au fil du temps afin de refléter davantage les innovations provenant du secteur des transports collectifs et l'importance grandissante du transport durable dans l'industrie. L'événement, qui a lieu tous les deux ans, se tenait pour la deuxième fois à Montréal, la première datant de 1977.

L'UITP en bref

L'Union internationale des transports publics (UITP) est l'organisation regroupant les autorités et les exploitants de transport en commun. Elle représente un réseau international de 1 400 membres situés dans 96 pays. L'UITP compte un bureau principal à Bruxelles et quatorze bureaux régionaux et de liaison dans le monde entier.

Pour plus d'information sur le Sommet et le programme des conférences : www.uitpsummit.org/

SOURCE Agence métropolitaine de transport (AMT)

Communiqué envoyé le 18 mai 2017 à 15:52 et diffusé par :