VELAN reçoit des contrats d'une valeur de 55 Millions (US$) pour les vannes de sureté des réacteurs nucléaires de dernière génération du projet de Hinkley Point C (UK)

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 18 mai 2017) - VELAN (TSX:VLN) va fournir à NNB GENERATION Company (HPC) Limited, filiale de l'électricien franco-britannique EDF Energy Plc et à AREVA NP, leader mondial de l'ingénierie nucléaire, des lots importants de robinetterie nucléaire qui équiperont le circuit primaire et les circuits auxiliaires de sureté des deux réacteurs de dernière génération de type EPRtm de la centrale nucléaire de Hinkley Point C (Projet HPC) située dans le Somerset au Royaume-Uni.

Ces commandes de robinetterie nucléaire représentent une valeur d'environ 55 millions de dollars américains ont été enregistrées au carnet de commandes du groupe au quatrième trimestre du dernier exercice fiscal clôturé le 28 février 2017. La livraison de ces équipements est prévue entre 2019 et 2021.

Cette fourniture de robinetterie nucléaire sensible comprend des robinets-vannes et des robinets à soupape haute pression à commande manuelle ou électrique, ainsi que des clapets de non-retour qui seront conçues et fabriqués dans les deux unités de production française du groupe (VELAN S.A.S. basé à Lyon et SEGAULT S.A.S. basé à Mennecy).

S'appuyant sur une technologie éprouvée qui bénéficie d'un important retour d'expérience, ces robinets répondent aux cahiers des charges les plus stricts en matière de sûreté. Ils participent à la sûreté du réacteur en isolant ou en contrôlant l'ensemble des fluides primaires au sein de l'ilot nucléaire de la centrale. En cas d'événement inhabituel, ces robinets participent notamment à l'arrêt et au pilotage du réacteur en conditions accidentelles ou post-accidentelles.

«VELAN a démontré sa capacité à fournir de la robinetterie sensible lors du solide processus achat mis en place pour le projet HPC. En tant que partenaire industriel important du projet, nous sommes confiants dans la capacité de VELAN à réaliser ces contrats afin de garantir le succès du projet HPC»" a déclaré monsieur Ken Owen, directeur commercial pour NNB.

Pour Raphaël Couturier, directeur commercial de VELAN S.A.S. et SEGAULT S.A.S., «ce projet confirme la poursuite de notre collaboration avec nos partenaires historiques que sont EDF et AREVA dans le domaine des solutions de robinetterie sensible et importante pour la sureté. Il démontre aussi notre capacité à équiper des réacteurs de tout type de technologie et notre volonté d'être un acteur global sur ce marché, tant pour les nouvelles constructions que pour l'exploitation et la modernisation de la flotte mondiale de réacteurs nucléaires».

Au cours des dernières décennies, VELAN a acquis une expérience unique en déployant sa technologie dans plus de 350 réacteurs nucléaires et dans plus de 22 pays. Concernant les réacteurs de type EPRtm de conception française, VELAN a notamment équipé les réacteurs de OLKILIOTO 3 en Finlande, FLAMANVILLE 3 en France et TAISHAN 1-2 en Chine.

Yves Leduc, président et chef de la direction de Velan Inc., a déclaré: «La plupart des nouveaux projets nucléaires lancés dans le monde sont de conception avancée de Génération 3, ce qui nécessite des matériels de robinetterie toujours plus fiables et toujours plus éprouvés. Grâce à la longue expérience de Velan dans cette industrie extrêmement exigeante, notre groupe est idéalement positionné pour offrir des produits de haute qualité qui répondent aux fortes exigences de sureté de nos clients et au meilleur coût possible. Nous sommes également très fiers de partager notre expertise technique avec des industriels historiques et reconnus du secteur que sont EDF et AREVA. »

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l'un des principaux fabricants mondiaux de robinetterie industrielle, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 331,8 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société compte plus de 1 800 employés et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l'intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés sont basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriées dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenues dans ce communiqué que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

