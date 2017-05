Première pelletée de terre - Laurent & Clark







MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le promoteur Rachel Julien a procédé aujourd'hui à la première pelletée de terre de la phase I du Laurent & Clark, un important projet résidentiel dans le Quartier des spectacles. La première phase de construction de ce projet immobilier de 21 étages permettra la réalisation de 159 condos luxueux dont la livraison est prévue dès 2019. Ce complexe, un des plus prisés du centre-ville grâce à son architecture unique, deviendra une importante icône pour Montréal. Avec ses unités haut de gamme, ses logements traversants, ses ascenseurs semi-privés, ses vues exceptionnelles et son spa à la hauteur des plus grands hôtels, le Laurent & Clark est un incontournable. Seulement pour la première phase, il s'agit d'un investissement de plus de 65 millions de dollars.

Ce projet dont l'architecture a été réalisée par MENKÈS SHOONER DAGENAIS LETOURNEUX Architectes, sera constitué de deux tours non-identiques, représentant la dualité proposée par le projet. D'un côté, nous retrouvons au Laurent & Clark l'effervescence du Quartier des spectacles; la fête, les jeux de lumières, les musées, etc. et de l'autre une atmosphère sereine et confortable. Le design des logements, signé Gauvreau Design, privilégie les lignes droites et pures.

www.laurent-clark.com

À propos de Rachel Julien

Fondée en 1994, Rachel Julien a transformé le paysage urbain de Montréal en concevant des projets immobiliers de qualité. Rachel Julien, c'est également plus de 3500 condos construits et 19 prix d'excellence. L'entreprise se démarque par l'architecture de qualité de ses projets qui saura survivre à l'épreuve du temps. Pour en savoir davantage, consultez le site www.racheljulien.com

Pour plus d'information sur le projet Laurent & Clark, rendez-vous sur le site internet www.laurent-clark.com

