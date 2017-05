Invitation aux médias - Le Gouvernement du Québec procèdera à une annonce concernant les services offerts dans la région de la Montérégie aux personnes touchées par le trouble du spectre de l'autisme et leur famille







QUÉBEC, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, accompagnée de députés du caucus de la Montérégie, procèdera à une annonce concernant les services offerts dans la région aux personnes touchées par le trouble du spectre de l'autisme et leur famille.

DATE : Le vendredi 19 mai 2017



HEURE : 14 h



ENDROIT : Locaux administratifs du CRDITED

1255, rue Beauregard

Longueuil (QC) J4K 2M3

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie

Communiqué envoyé le 18 mai 2017 à 15:30 et diffusé par :