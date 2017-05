Avis aux médias - Postes Canada dévoile un timbre soulignant deux fêtes célébrées par les musulmans au Canada et partout dans le monde







MONTRÉAL et RICHMOND HILL, le 18 mai 2017 /CNW/ - Postes Canada vous invite à assister, en compagnie des communautés musulmanes de Montréal et de Richmond Hill, au dévoilement d'un timbre consacré à l'Aïd et soulignant l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha, deux des plus importantes fêtes célébrées par les musulmans au Canada et partout dans le monde.

Ce timbre sera dévoilé simultanément à Montréal et à Richmond Hill.

MONTRÉAL

QUOI : Dévoilement du timbre consacré à l'Aïd



OÙ : Hôtel Marriott Château Champlain

Salle Maisonneuve BC, 36e étage

1, Place du Canada

Montréal (Qc)



QUAND : Le mardi 23 mai à 18 h

RICHMOND HILL

QUOI : Dévoilement du timbre consacré à l'Aïd



OÙ : Boutique concept de Postes Canada

8889, Yonge Street

Richmond Hill (Ont.)



QUAND : Le mardi 23 mai à 18 h

SOURCE Postes Canada

