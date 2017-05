Les capacités de « recherche de correspondance d'iris » de DERMALOG marquent des points en associant praticité et précision







HAMBOURG, Allemagne, May 18, 2017 /PRNewswire/ --

8,5 millions de correspondances... en un clin d'oeil

La solution biométrique de recherche de correspondance d'iris de DERMALOG offre une vitesse de plus de 8,5 millions de résultats par seconde, comme le certifie SGS-TÜV Saar. En travaillant avec des images d'iris numériques, la reconnaissance d'iris fournit une précision destinée à être utilisée avec des ensembles de données à grande échelle. Les images d'iris recueillies ainsi que les détails (modèles) qui en sont tirés servent à des fins d'enregistrement, de vérification et d'identification.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/513581/Dermalog.jpg )

DERMALOG, plus grand intégrateur de systèmes et fournisseur allemand de solutions multi-biométriques, a demandé la certification de la qualité de sa « recherche de correspondance d'iris ». La certification de SGS-TÜV Saar atteste de sa vitesse : la recherche de correspondance d'iris obtient plus de 8,5 millions de résultats par seconde sur une seule lame comprenant 40 coeurs de processeurs.

Günther Mull, directeur général de DERMALOG, a déclaré : « L'identification et la vérification des individus en fonction des caractéristiques de l'iris démontrent une grande précision. Par ailleurs, cette technologie biométrique est sans contact et donc très hygiénique, et ne nécessite que peu d'entretien. Les installations particulièrement grandes comme les bases de données nationales d'identification, les autorités douanières et les installations de contrôle des frontières bénéficient de solutions fiables et rapides. »

De plus, la solution DERMALOG est compatible avec toute une série de caméras infrarouges de lecture de l'iris. Entre autres, l'éclairage infrarouge permet une visibilité suffisante des détails dans les enregistrements d'yeux foncés. Les photos peuvent aussi être prises sans délai de préparation étendu, et de plus loin. M. Mull a ajouté : « Le logiciel de reconnaissance d'iris de DERMALOG est en mesure de traiter les enregistrements de mauvaise qualité. La reconnaissance d'iris est une technologie à l'épreuve du temps dans le domaine de la correspondance de données biométriques, une innovation de conception allemande. »

Pour en savoir plus sur les produits et innovations biométriques de DERMALOG, rendez-vous sur http://www.dermalog.com.

Contact auprès des médias :

DERMALOG Identification Systems GmbH

Relations avec les médias

Jan Runzheimer

Mittelweg 120

20148 Hambourg

Allemagne

Tél. : +49(40)413227-0

Fax : +49(40)413227-89

E-mail : info@dermalog.com



Communiqué envoyé le 18 mai 2017 à 15:16 et diffusé par :