La ministre McKenna examine les enjeux des changements climatiques du point de vue des jeunes Canadiens







Des élèves présentent des recommandations pour lutter contre les changements climatiques dans leurs collectivités.

OTTAWA, le 18 mai 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a participé à la discussion ouverte virtuelle d'Action Climatique 150 avec plus de 400 élèves de partout au Canada. Cette initiative nationale de mobilisation de la jeunesse s'inscrit dans le cadre du projet Action Climatique 150, établi par la fondation GreenLearning Canada - un organisme qui offre des programmes éducatifs en ligne sur l'énergie et la durabilité.

Au nom de leurs camarades de classe, les élèves ont présenté leurs constatations sur les effets des changements climatiques au sein de leurs collectivités, ainsi que les mesures nécessaires pour atténuer ces effets ou s'y adapter. Les élèves ont compilé leurs résultats et leurs recommandations dans un rapport intitulé Appels à l'action qu'ils ont présenté à la ministre.

Le projet Action Climatique 150 est financé en partie par Environnement et Changement climatique Canada.

« Il est inspirant de voir tout le travail accompli et les commentaires formulés par ces élèves d'écoles secondaires du Canada en vue de lutter contre les changements climatiques. Il nous appartient à tous de bâtir une économie forte et durable et de léguer à nos enfants et à nos petits-enfants un environnement plus propre. On ne peut pas y parvenir sans mobiliser la jeunesse. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits saillants

Vingt-cinq classes du secondaire au Canada ont examiné la question des changements climatiques dans leurs collectivités, notamment leurs effets et les mesures nécessaires pour les atténuer ou s'y adapter.

ont examiné la question des changements climatiques dans leurs collectivités, notamment leurs effets et les mesures nécessaires pour les atténuer ou s'y adapter. Durant l'année scolaire, les élèves ont participé à une série de séminaires virtuels pour présenter leurs travaux à des experts d'Environnement et Changement climatique Canada .



Liens connexes

Action Climatique 150

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Communiqué envoyé le 18 mai 2017 à 15:30 et diffusé par :