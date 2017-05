Biologique Recherche et Wellness for Cancer vont apporter des soins du visage et du corps aux patients atteints de cancer et survivants dans le monde entier







NEW YORK, 18 mai 2017 /CNW/ - Biologique Recherche s'est associée à Wellness for Cancer pour adapter les soins du visage et du corps aux besoins particuliers des patients atteints de cancer et de ceux en rémission. Les traitements, disponibles aux États-Unis et en France, dès juin, et seront présents dans plus de 70 pays d'ici la fin de l'année.

« Agissant de concert avec Wellness for Cancer, nous apportons... bien-être et beauté à ceux qui en ont le plus besoin », a commenté Rupert Schmid, président de Biologique Recherche. « [Ensemble], nous sommes en train d'adapter notre méthodologie et une approche personnalisée afin d'offrir les bienfaits du spa à ceux qui ont été touchés par le cancer. »

Individualisant les gestes et les produits, Biologique Recherche propose à chaque client une formule exceptionnelle, selon les types de cancer, la cancérothérapie, la chirurgie effectuée et les conditions à long terme.

« Il est important de voir les personnes atteintes au-delà de leur diagnostic ou de leur situation... Ce partenariat constitue une étape déterminante et prometteuse pour ceux qui affrontent le cancer, avec tous ses effets secondaires physiques et psychosociaux. Ensemble, nous tenons à une formation de qualité de [tous les thérapeutes de spa] et à offrir des produits et soins personnalisés », explique Julie Bach, responsable formation chez Wellness for Cancer.

Pour lire la version complète du présent communiqué de presse, rendez-vous sur www.WellnessforCancer.com.

À propos de Biologique Recherche

Biologique Recherche est parmi les premières marques françaises à proposer des produits de soins de la peau et des traitements personnalisés pour hommes et femmes. Ses produits, aux concentrations élevées d'ingrédients actifs, sont sans parfum et formulés à froid en petits lots dans les laboratoires de Biologique Recherche à Paris. Biologique Recherche réserve à chaque client, grâce à son approche véritablement hyperpersonnalisée, une expérience spa incomparable. Sa méthodologie, en place depuis 40 ans maintenant, reposant sur une approche clinique des soins de la peau, s'est forgé une réputation d'efficacité incroyable au regard des résultats immédiats et durables. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.BiologiqueRecherche.com .

À propos de Wellness for Cancer

Wellness for Cancer est une organisation de type 501c(3) et qui s'est donné pour mission d'accompagner dans leur parcours les personnes atteintes de cancer en les aidant à améliorer leur qualité de vie, à réduire les effets secondaires des cancérothérapies, sur la peau et le corps, à élever le bien-être mental. L'organisation est reconnue à l'échelle mondiale pour avoir su relier le monde médical à celui du bien-être, créant de concert avec ce dernier, des lignes directrices et des normes fondées sur des preuves. Wellness for Cancer a fourni conseil et formation ciblés sur le cancer à des milliers de professionnels dans des spas, des centres de bien-être, des hôpitaux et des organismes sans but lucratif à travers les États-Unis, l'Europe, le Mexique, le Canada et l'Inde. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.wellnessforcancer.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/511815/Biologique_Recherche_Logo.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/511805/Wellness_for_Cancer_Logo.jpg

SOURCE Biologique Recherche; Wellness for Cancer

Communiqué envoyé le 18 mai 2017 à 14:44 et diffusé par :