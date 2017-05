Reprise des activités ambulatoires et d'hospitalisations à l'Hôpital en santé mentale Albert-Prévost







MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'Île-de-Montréal a complété ce mercredi la reprise des activités ambulatoires et d'hospitalisation à l'Hôpital en santé mentale Albert-Prévost. L'urgence psychiatrique, qui avait été temporairement transférée à l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, est aussi rouverte. Les services des cliniques externes sont également accessibles tandis que les patients qui étaient temporairement hospitalisés à l'Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies ont pu réintégrer les unités d'Albert-Prévost.

Rappelons qu'en raison d'un débordement des égouts pluviaux à proximité de l'Hôpital en santé mentale Albert-Prévost, le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal avait dû procéder la semaine dernière à l'évacuation de cette installation située sur le boulevard Gouin à Montréal.

« Nous avons réussi à assurer la continuité des soins et des services aux patients lors de cet événement imprévu grâce au personnel, aux médecins et tous les partenaires impliqués. Je tiens à les remercier pour leur professionnalisme et leur dévouement durant cette période éprouvante pour les patients, » a déclaré le Dr Pierre Gfeller, président-directeur général du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal.

Le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

Comptant 26 installations de santé et de services sociaux situés dans cinq arrondissements du nord de Montréal, le CIUSSS du Nord-de-l'Île-Montréal a la responsabilité d'organiser et de développer les services de santé et sociaux pour les 436 000 Montréalais de son territoire. Il offre aussi des services spécialisés principalement en traumatologie, en santé respiratoire, en santé cardiovasculaire et en santé mentale à 1,8 million de Québécois d'autres régions. Le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, affilié à l'Université de Montréal, se concentre sur trois principaux pôles de recherche : la recherche biomédicale, la recherche sociale et la recherche en santé mentale chez les enfants et les adolescents.

