Des sociétés triées sur le volet sont invitées à soumissionner pour le projet de réaménagement de l'Hôpital général de Brockville







BROCKVILLE, ON, le 18 mai 2017 /CNW/ - Cinq sociétés sont invitées à soumissionner pour la construction et le financement du projet de réaménagement de l'Hôpital général de Brockville.

Un processus de demande de qualification juste et concurrentiel a été lancé en juin 2015 sous la supervision d'Infrastructure Ontario (IO) et de l'Hôpital général de Brockville. Ce processus a abouti à la sélection des cinq équipes qui possèdent les capacités requises pour construire et financer un projet d'une telle envergure et portée. Ces équipes sont les suivantes :

EllisDon Corporation

M. Sullivan and Son, Ltd.

PCL Constructors Canada, Inc.

Pomerleau Inc.

Walsh Canada

Le projet porte sur le regroupement des programmes et services offerts rue Garden avec ceux de l'établissement de la rue Charles. Le projet englobe divers travaux de construction et de rénovation, dont une nouvelle tour de quatre étages qui abritera :

29 lits de soins psychiatriques;

32 lits de soins continus complexes et de soins palliatifs;

32 lits de soins de réadaptation et de récupération pour malades hospitalisés;

Cet aménagement donnera lieu à une hausse nette de 22 lits

des services de soutien, tels que services et locaux alimentaires et environnementaux.

Une fois les propositions reçues, IO et l'Hôpital général de Brockville les évalueront et désigneront le soumissionnaire privilégié dont le nom devrait être annoncé vers début 2018; les travaux de construction suivront peu après.

IO et le ministère de la Santé et des Soins de longue durée collaborent avec l'Hôpital général de Brockville au réaménagement du nouvel établissement, qui restera la propriété et sous le contrôle du secteur public et lui sera redevable.

Faits en bref

Ce projet est réalisé en vertu du modèle de diversification des modes de financement et d'approvisionnement (DMFA) mis au point par IO, moyen innovateur de financer et d'approvisionner de grands projets d'infrastructure publique complexes.

96 % des projets réalisés selon ce modèle ont été menés à bien sans dépassement de budget, et 73 % ont été terminés en temps voulu ou dans le mois qui a suivi la date de quasi-achèvement prévue.

D'après le Rapport 2017 sur les perspectives économiques à long terme de l' Ontario , chaque dollar consacré à l'infrastructure publique se traduit par une hausse de 6 $ du PIB sur le long terme.

, chaque dollar consacré à l'infrastructure publique se traduit par une hausse de 6 $ du PIB sur le long terme. L' Ontario fait le plus important investissement dans l'infrastructure des hôpitaux, des écoles, des transports en commun, des routes et des ponts de toute l'histoire de la province. Pour en savoir plus sur ce qui se passe dans votre localité, rendez-vous à Ontario.ca/On renforce.

Citations :

Dr Eric Hoskins, ministre de la Santé et des Soins de longue durée

« Je me réjouis de voir ce projet excitant franchir un nouveau pas vers l'édification d'une infrastructure moderne et l'élargissement des services dont les habitants de Brockville a besoin, chez eux. »

Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure

« Il s'agit d'une étape importante du processus d'approvisionnement, qui illustre la détermination de notre gouvernement d'améliorer la qualité de la vie des habitants de Brockville et de la région environnante. La construction de l'Hôpital général de Brockville permettra la prestation de soins de santé de grande qualité sur place, tout en créant de nouveaux emplois et en stimulant l'économie de la province. »

Ehren Cory, président-directeur général, Infrastructure Ontario

« Infrastructure Ontario s'enorgueillit de faire équipe avec l'Hôpital général de Brockville à cet important projet de réaménagement. Renforcer les collectivités est au coeur des efforts que nous déployons pour mener à bien des projets de cette envergure. »

Jeanette Despatie, présidente-directrice générale intérimaire, Hôpital général de Brockville

« Nous sommes ravis de voir ce projet de réaménagement si bien progresser. Le regroupement de tous les services dans un seul établissement nous permettra d'offrir aux habitants de Leeds Grenville les soins de qualité auxquels ils s'attendent et qu'ils sont en droit de recevoir. »

