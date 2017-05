Schneider Electric Canada fournit des mesures de sécurité pour les équipements endommagés par l'eau à la suite d'une inondation







Les composants électriques touchés par les inondations peuvent ne pas être sûrs

La société propose des conseils et des directives aux résidents, aux propriétaires d'entreprises et aux entrepreneurs-électriciens

Schneider Electric Canada participe au programme local d'aide aux victimes d'inondations

MISSISSAUGA, ON, le 18 mai 2017 /CNW/ - Schneider Electric Canada, le spécialiste mondial en matière de gestion énergétique et d'automatisation, invite les personnes touchées par les inondations récentes à faire preuve de prudence lorsqu'ils travaillent avec du matériel électrique endommagé par l'eau et offre des conseils aux propriétaires, aux entreprises et aux entrepreneurs-électriciens pour rester en sécurité.

Bien que la restauration de l'alimentation soit une priorité, son exécution sécuritaire est une nécessité absolue. Schneider Electric Canada recommande les consignes de sécurité suivantes avant de réactiver l'alimentation électrique dans une maison ou une entreprise :

Assurez-vous qu'un équipement soit hors-tension avant de travailler avec

Appelez un électricien agréé pour inspecter et réparer votre système électrique

De nombreux équipements électriques doivent être remplacés après exposition à l'eau (Détails ici)

Tout équipement électrique doit être utilisé conformément à sa classification et à ses instructions d'utilisation

L'équipement électrique doit être installé conformément au Code canadien de l'électricité MD et aux autres codes locaux ou provinciaux applicables.

Les installations ou les réparations doivent être inspectées par les autorités compétentes avant le rétablissement de l'alimentation.

Pour en savoir plus sur le traitement de l'eau et des équipements électriques endommagés, consultez les liens ci-dessous en matière de consignes de sécurité électrique, rendez-vous à www.schneider-electric.ca ou téléphonez au 1 800 265-3374.

Schneider Electric travaille également en étroite collaboration avec les équipes locales dans les zones touchées pour contribuer à l'effort de reconstruction. Notre programme de complément aux dons aide les résidents dans le besoin. Les Canadiens souhaitant offrir leur soutien peuvent faire un don à l'agence locale d'Appel aux dons de la Croix-Rouge pour les inondations printanières.

