LONGUEUIL, QC, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Union des producteurs agricoles lance une nouvelle campagne de valorisation de l'agriculture québécoise et de la profession agricole. Sous le thème On fait tous partie de la recette, la campagne, qui prend d'abord la forme de panneaux sur le bord des routes, rappelle l'importance de l'agriculture, et des productrices et producteurs agricoles d'ici.

L'implication des producteurs, tant agricoles que forestiers, sur le quotidien des Québécois reste abstraite pour plusieurs. La campagne On fait tous partie de la recette démontre que ce qui unit les consommateurs aux productrices et producteurs agricoles s'articule autour du concret, soit les produits achetés, cuisinés... puis servis dans l'assiette. Elle met de l'avant la fierté des producteurs d'offrir aux consommateurs des produits de qualité, dignes de chez nous. Le fruit du travail de l'agricultrice et de l'agriculteur se trouve dans toutes les cuisines, dans toutes les recettes, dans tous les repas du quotidien, et dans le succès économique du Québec.

La nouvelle campagne de l'Union se déclinera de multiples façons tout au long de l'année notamment par différents types d'affichage sur les fermes dès le mois de juin. Elle a été élaborée avec l'agence Tam-Tam\TWBA, et les deux photos utilisées pour la campagne ont été créées en studio à Montréal par la styliste culinaire Chantal Legault et le photographe Christian Tremblay. L'ensemble des produits utilisés pour la séance photo provient du Québec. Pour visionner les coulisses de la séance photo et obtenir les visuels de la campagne.

Agence : Tam-Tam\TBWA

Photographe : Christian Tremblay

Styliste culinaire : Chantal Legault

