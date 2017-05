L'Association des pilotes d'Air Canada réagit au rapport d'enquête du BST sur le vol AC 624







MISSISSAUGA, ON, le 18 mai 2017 /CNW/ - L'Association des pilotes d'Air Canada (APAC) a reçu aujourd'hui le rapport d'enquête aéronautique final du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) sur le vol AC624 du 29 mars 2015 à l'Aéroport international Stanfield d'Halifax. L'association représente plus de 3 500 pilotes à l'emploi d'Air Canada et Air Canada rouge. Le Président du Conseil exécutif national de l'APAC, le Commandant Kevin Vaillant, le Président-directeur général de l'APAC, Milt Isaacs, ont publié la déclaration commune qui suit au nom des membres de l'association :

Au nom de nos membres, nous remercions le Bureau de la sécurité des transports du Canada pour l'important travail effectué sur ce rapport et pour sa contribution au renforcement de la sécurité des Canadiens.

La mission première des pilotes de l'APAC - tous les jours - est d'assurer la sécurité des passagers, des membres des équipages, des aéronefs et du public.

L'enquête du BST a relevé que les pilotes impliqués ont respecté les procédures normalisées d'exploitation (PNE), y compris en ce qui concerne les approches de non-précision.

Avant la publication de ce rapport final, plusieurs mesures de sécurité et améliorations opérationnelles ont été mises en oeuvre - notamment, l'ajout de systèmes de navigation et d'éclairage améliorés à l'Aéroport international Stanfield d'Halifax, des mesures appuyées par l'APAC.

Systèmes de navigation au sol au Canada

L'APAC préconise avec ardeur que tous les grands aéroports canadiens offrent le guidage latéral et le guidage dans le plan vertical ainsi qu'un système d'éclairage à haute intensité afin de permettre aux pilotes de bien orienter leur appareil en préparation de l'atterrissage.

Au Canada, les pistes de plusieurs des plus grands aéroports ne disposent pas des systèmes de navigation au sol offrant le guidage dans le plan vertical - soit la distance entre l'aéronef et le sol - permettant d'orienter un aéronef en prévision de son atterrissage.

Si les systèmes de positionnement global par satellite sont de plus en plus présents, ce ne sont pas tous les aéronefs commerciaux en exploitation au Canada qui sont en mesure de se connecter à un système de positionnement global par satellite.

L'accès à la technologie de système au sol d'atterrissage aux instruments (ILS) qui inclut généralement un système d'éclairage de l'intensité requise - contribuerait à la réduction des risques lors des approches et des atterrissages, particulièrement dans des conditions de visibilité réduite et lors des vols de nuit vers les aéroports disposant de systèmes d'approche et d'éclairage réduits.

L'Association des pilotes d'Air Canada attend avec plaisir l'occasion de travailler avec d'autres parties prenantes, incluant Transports Canada, à l'amélioration de la sécurité dans les aéroports canadiens.

L'Association des pilotes d'Air Canada est le groupe de pilotes professionnels qui représente plus de 3 500 pilotes qui font voyager des millions de passagers partout au Canada et ailleurs dans le monde, sur les ailes d'Air Canada et d'Air Canada rouge.

L'APAC est un meneur dans la défense de la sécurité pour les membres de la communauté du transport aérien. L'association surveille les avancées dans l'ensemble du monde et s'efforce de mettre en oeuvre des améliorations chaque fois que la chose est appropriée ou nécessaire.

