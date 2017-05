Plan Nord - Québec confirme un investissement totalisant 11,2 millions de dollars pour relancer les activités de la mine du lac Bloom







MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec confirme un investissement totalisant 11,2 millions de dollars pour soutenir les travaux préparatoires à la relance des activités de la mine du lac Bloom par l'entreprise Champion Iron Limited et sa filiale Minerai de fer Québec.

Le soutien financier comprend un prêt de 6 millions de dollars, accordé par Ressources Québec, une filiale d'Investissement Québec, ainsi qu'un investissement de 5,2 millions de dollars, provenant du fonds Capital Mines Hydrocarbures, dans le capital?actions de Minerai de fer Québec.

La ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Côte?Nord, M. Pierre Arcand, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Citations :

« Dans la Stratégie québécoise de l'exportation, présentée à l'automne 2016, le secteur minier a été désigné comme l'un des 17 marchés cibles. Le 1er mai dernier, j'ai participé à une conférence internationale à New York sur le financement de projets dans ce secteur. J'ai eu l'occasion d'échanger avec des entreprises minières de partout sur le globe et j'ai senti un grand intérêt de leur part pour les occasions d'affaires que représente le secteur des ressources naturelles au Québec. L'annonce d'aujourd'hui est une belle preuve de cet intérêt pour le Québec. »

Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« Le site minier du lac Bloom revêt une importance stratégique pour l'économie de la région de la Côte?Nord, et notamment pour celle de la communauté de Fermont. C'est pourquoi nous soutenons avec enthousiasme la réalisation de ce projet, lequel s'inscrit d'ailleurs dans l'esprit même du Plan Nord en favorisant l'exploitation de nos ressources naturelles de manière responsable et en mettant à profit notre main-d'oeuvre qualifiée, qui fait la renommée de l'industrie minière québécoise. »

Pierre Arcand, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Côte?Nord

Faits saillants :

Minerai de fer Québec est une entreprise créée par Champion Iron Limited afin d'acquérir les actifs de la mine du lac Bloom, lesquels ont été mis en vente dans le cadre du processus de liquidation des actifs de la division canadienne de Cliffs Natural Resources.

En 2016, le fonds Capital Mines Hydrocarbures a investi 14 millions de dollars dans l'entreprise Minerai de fer Québec et 6 millions de dollars dans Champion Iron Limited afin de soutenir l'acquisition des actifs de la mine du lac Bloom. En échange de cet investissement, Ressources Québec a acquis 36,8 % des actions de Minerai de fer Québec et environ 10 % des actions de Champion Iron Limited.

Institué au sein du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et géré par Ressources Québec, à titre de mandataire, le fonds Capital Mines Hydrocarbures est doté d'une enveloppe de 1 milliard de dollars et permet au gouvernement du Québec la prise de participation dans des entreprises des secteurs des mines et des hydrocarbures qui exploitent et transforment des substances minérales du domaine de l'État. Ce fonds vise notamment à soutenir la relance du Plan Nord, en constituant une source de financement additionnelle pour la réalisation de projets d'investissement privés.

