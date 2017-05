La campagne #chaqueassiettebienremplie de Banques alimentaires Canada encourage les Canadiens à « Donner de l'argent - Donner des denrées » pour mettre fin à la faim l'été au Canada







Du 23 mai au 9 juin, les banques alimentaires d'un bout à l'autre du pays participent à cette campagne afin de remplir leurs étagères d'aliments essentiels.

MISSISSAUGA, ON, le 18 mai 2017 À la lumière des 26 millions d'assiettes à remplir pour aider les Canadiens qui souffriront de la faim cet été, Banques alimentaires Canada exhorte les Canadiens à faire de #chaqueassiettebienremplie la plus grande collecte nationale de denrées. Cette campagne aura lieu du 23 mai au 9 juin.

Les dons de denrées atteignent leur niveau le plus bas de juin à août. C'est pourquoi les organisations de banques alimentaires d'un bout à l'autre du Canada dépendent de la campagne #chaqueassiettebienremplie tant nécessaire pour ramasser la nourriture et les fonds qui les aideront à fournir des aliments essentiels pendant tout l'été.

Afin de venir en aide aux Canadiens qui souffrent de la faim et de sensibiliser les gens à cette campagne, Banques alimentaires Canada demande aux Canadiens de « Donner de l'argent - Donner des denrées » de diverses façons :

en faisant un don à l'organisation de banque alimentaire de leur région par le truchement de www.everyplatefull.ca;





en guise de remerciement aux donateurs de cette campagne, French's ajoutera l'équivalent monétaire d'un repas pour chaque don qui sera fait;





en faisant un don de nourriture et en déposant les articles les plus en demande à une banque alimentaire locale et/ou chez les détaillants de notre partenaire national, Premier en santé, un peu partout au Canada . Les emplacements sont indiqués ici www.everyplatefull.ca





. Les emplacements sont indiqués ici www.everyplatefull.ca et en passant le mot sur les médias sociaux avec le mot-clic #chaqueassiettebienremplie et le message d'intéret public pour encourager les membres de la famille et les amis à faire des dons https://www.youtube.com/watch?v=FGgU4UsqbVk

« Chez bien des Canadiens, pendant les belles journées d'été ensoleillées, l'enjeu de la faim ne vient pas souvent à l'esprit, mais c'est un problème qui persiste à l'année », déclare Katharine Schmidt, directrice générale de Banques alimentaires Canada. « En fait, cet été, un peu moins d'un million de Canadiens recourront aux banques alimentaires pour se nourrir, et nous voulons faire en sorte que chaque assiette dont ils ont besoin soit remplie. »

En raison de circonstances comme des emplois mal rémunérés, des prestations inadéquates ou le coût élevé de l'habitation, il arrive souvent que la nourriture soit hors de portée des personnes et des familles dans le besoin. Les banques alimentaires jouent un rôle essentiel en comblant le manque de repas des 918 000 personnes qui recourront à leurs services cet été.

L'été est une période particulièrement difficile pour les familles qui vivent dans l'insécurité alimentaire, car les programmes scolaires de déjeuner et de dîner ont tendance à faire relâche pendant les vacances scolaires. Puisqu'une personne sur trois recourant aux banques alimentaires est un enfant, les vacances scolaires, alliées à la baisse habituelle du nombre de dons pendant l'été, exercent énormément de pression sur les familles qui éprouvent des difficultés.

« Pour chaque don d'un dollar, les banques alimentaires peuvent fournir trois repas aux Canadiens dans le besoin. Donc, quand nous disons que chaque dollar compte, c'est vrai », poursuit madame Schmidt.

Nous remercions French's, notre commanditaire national de Chaque assiette bien remplie, ainsi que nos partenaires nationaux, IATSE et Premier en santé.

À propos de la campagne Chaque assiette bien remplie

La campagne Chaque assiette bien remplie a vu le jour en 2014. Elle aide à ramasser les millions de livres de nourriture et les fonds dont les banques alimentaires ont besoin pour mettre de la nourriture sur la table des gens démunis pendant l'été. Pour de plus amples renseignements, aller à www.everyplatefull.ca.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada est un organisme caritatif national qui représente et soutient la communauté des banques alimentaires partout au Canada. Notre réseau de 550 banques alimentaires vient en aide à 85 pour cent des personnes qui recourent à une banque alimentaire. Ensemble, nous voulons soulager la faim aujourd'hui et demain. Pour de plus amples renseignements, prière de se rendre à banquesalimentairescanada.ca.

Vidéo avec vignette « Vidéo : Campagne « Chaque assiette bien remplie » Vidéo accessible au lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=FGgU4UsqbVk

SOURCE Banques alimentaires Canada

Communiqué envoyé le 18 mai 2017 à 13:38 et diffusé par :