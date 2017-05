Inondations printanières 2017 - État de situation - Préparation aux inondations, Lac-Saint-Jean







SAGUENAY, QC, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Organisation régionale de la sécurité civile du Saguenay--Lac-Saint-Jean souhaite informer la population de la région, particulièrement celle des rives du lac Saint-Jean, de différentes mesures à prendre en prévision de potentielles inondations sur le territoire.

Les ministères et organisme membres de l'Organisation régionale de la sécurité civile (ORSC) sont mobilisés depuis plus d'une semaine au Centre régional de coordination gouvernemental. Des rencontres quotidiennes avec les municipalités, ainsi que des visites sur le terrain de conseillers en sécurité civile, auront permis d'établir un plan d'action efficace pour contrer les effets des inondations. La Sécurité civile est en lien avec l'ensemble de ses partenaires gouvernementaux et les gestionnaires de barrage. Des représentants de la Sûreté du Québec et des Forces armées canadiennes travaillent également avec l'ORSC pour assurer une vigie de la situation et anticiper les actions à poser.

L'ORSC tient d'ailleurs à remercier les partenaires gouvernementaux, les autorités municipales et les gestionnaires de barrage pour le travail accompli depuis le début de la veille.

Quoi faire pour se préparer ?

Des sacs de sable sont disponibles auprès de différentes municipalités autour du lac Saint-Jean. Pour obtenir des sacs de sable, contactez votre municipalité. Assurez-vous également d'utiliser la bonne méthode pour construire une digue de sacs de sable, en consultant le feuillet disponible à cette adresse :

http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/Documents/20110214_feuillet_digue_OSCQ_modele_F.pdf

http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/Inondation_printanieres_2017/Pages/consignes-recommandations.aspx

http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/situation-urgence/Pages/Inondation.aspx

Si votre résidence est touchée par des inondations et que vous avez été évacué, connaissez les mesures à prendre pour réintégrer votre domicile de façon sécuritaire :

http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/Documents/crue%202017_R%C3%A9int%C3%A9grer%20son%20domicileREV%20et%20fiches_fran%C3%A7ais_2017%2005%2015.pdf

Villégiature et activités récréatives

La saison de la pêche ayant débuté la semaine dernière, plusieurs consignes s'imposent pour les villégiateurs, riverains et plaisanciers :

Si vous devez vous rendre à votre chalet en empruntant un chemin forestier, assurez-vous que la route et les ponts sont ouverts à la circulation en contactant votre municipalité ou, dans le cas de chalets situés dans des territoires non organisés (TNO), consultez votre municipalité régionale de comté (MRC).

Votre chalet est équipé d'installations septiques ? Sachez ce qu'il faut faire :

http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/Inondation_printanieres_2017/Pages/Installations-septiques.aspx

http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/Inondation_printanieres_2017/Pages/Installations-septiques.aspx Si vous circulez sur le lac Saint-Jean à bord d'une embarcation, évitez de passer près des rives et de produire des vagues. En effet, lorsque le niveau du lac est élevé, des vagues peuvent causer des inconvénients ou des dommages sur les rives. Il est d'ailleurs possible que la Sûreté du Québec effectue des patrouilles sur le lac pendant le weekend.

Dommages causées par les inondations

Finalement, l'Organisation régionale de la sécurité civile du Saguenay--Lac-Saint-Jean invite les citoyens qui constatent des dommages à leur résidence principale, causés par l'inondation d'un cours d'eau, à communiquer avec leur municipalité. Cette dernière informera, au besoin, la Direction régionale de la sécurité civile. Pour les urgences, les municipalités peuvent communiquer, en dehors des heures d'ouverture du bureau régional, avec le Centre des opérations gouvernementales (COG) au 1-866-650-1666.

SOURCE Ministère de la Sécurité publique

Communiqué envoyé le 18 mai 2017 à 13:53 et diffusé par :