Avis aux médias - Plongez au coeur de la Nouvelle-France!







MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Pointe-à-Callière invite les représentants des médias aux Rencontres en Nouvelle-France, un événement extérieur majeur, gratuit, faisant partie de la programmation officielle des fêtes du 375e de Montréal. Vous plongerez au coeur d'un monde prêt à vous transporter en Nouvelle-France, à la rencontre des Autochtones et des premiers habitants de l'île, le temps d'y vivre une expérience inoubliable dans un décor de gigantesque marché printanier. Sur place, vous côtoierez des personnages historiques, des marchands, des Autochtones partageant leur savoir-faire légendaire par des démonstrations d'artisanat et de techniques de chasse, ainsi que des musiciens, des animateurs chevronnés et des militaires d'antan. Les Rencontres en Nouvelle-France fourmilleront d'activités de toutes sortes et de rendez-vous surprenants, pour les petits comme les grands !

Quand : Les médias sont invités entre 11h et 14h le samedi 20 mai 2017.



Des porte-paroles seront sur place pour des entrevues.

Opportunité intéressante de photos et de vidéos.



Où : Sur la Place Royale et aux abords de Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de

Montréal, 350 Place Royale, Vieux-Montréal, H2Y 3Y5



RSVP : Marylène Kirouac

514 872-2687

mkirouac@pacmusee.qc.ca

SOURCE Pointe-à-Callière Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal

Communiqué envoyé le 18 mai 2017 à 14:00 et diffusé par :