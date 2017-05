Economical publie sa déclaration de responsabilité publique 2016







WATERLOO, ON, le 18 mai 2017 /CNW/ - La déclaration de responsabilité publique 2016 d'Assurance Economical est maintenant en ligne et prête à être téléchargée. Elle offre un aperçu de nos efforts en matière de responsabilité sociale, dont les contributions financières, les dons aux organismes de bienfaisance, le respect de l'environnement et notre soutien aux employés, aux courtiers et aux clients.

« Nous sommes une entreprise avec de grandes aspirations. Nous avons une vision claire, des valeurs solides et une stratégie innovatrice qui nous positionne en vue d'une croissance future et d'un succès continu », indique Rowan Saunders, Président et chef de la direction d'Assurance Economical. « La croyance que l'union fait la force dirige notre parcours, guide nos décisions et nous enracine dans nos communautés. »

L'an dernier, nous avons fait une différence en offrant près de 1,2 million en dons de bienfaisance et commandites dans l'ensemble des communautés canadiennes. Nos employés ont également fait plus de 3 800 heures de bénévolat lors de la semaine de travail pour plusieurs nobles causes qui leur tiennent à coeur.

Les initiatives communautaires qui sont importantes pour nos courtiers le sont pour nous. En 2016, 35 % de nos commandites et dons étaient offerts conjointement avec nos courtiers à travers le pays. De l'achat d'équipement nécessaire aux hôpitaux de la communauté au soutien d'un camp local, il est important pour nous de nous joindre à nos courtiers afin d'améliorer leurs communautés.

Nous faisons appel au meilleur de notre expérience au quotidien et nous sommes fiers d'avoir été désigné Assureur de dommages de l'année 2016 par le magazine Insurance Business et parmi les meilleurs employeurs de la région de Waterloo en 2017 par Canada's Top 100 Employers. En plaçant le client au coeur de toutes nos actions, nous jouissons d'un taux de satisfaction de la clientèle de 93,3 % à la suite d'une réclamation.1

Chez Economical, nous avons une culture de haut rendement qui favorise un environnement respectueux et inclusif où nos employés sont hautement estimés. Nous sommes fiers de notre main-d'oeuvre diversifiée qui renforce nos activités grâce à un ensemble de perspectives et d'expériences, et qui comprend les besoins variés de nos divers clients.

Nos efforts en matière de sensibilité environnementale continuent de produire des résultats. Nous cherchons à accroître la sensibilisation à la durabilité de l'environnement au sein de l'entreprise à l'échelle nationale, et nous observons, examinons et agissons dans le but de réduire la pollution, le gaspillage et la consommation de ressources. Par exemple, nous tenons régulièrement compte des pratiques écologiques lors du processus de sélection des fournisseurs. À Kitchener-Waterloo, nous avons évité que près de 80 % de nos déchets d'exploitation en 2016 se retrouvent dans des sites d'enfouissement.

Assurance Economical, fondée en 1871, est l'un des plus importants assureurs de dommages au Canada avec plus de 2,1 milliards de dollars en primes annualisées et plus de 5,4 milliards de dollars d'actifs au 31 mars 2017. Établie à Waterloo, cette entreprise canadienne, dirigée par des intérêts canadiens, répond aux besoins d'assurance de plus d'un million de clients dans l'ensemble du pays. Assurance Economical fait affaire sous les marques suivantes : Assurance Economical fait affaire sous les marques suivantes : Assurance Economical; Economical; Western General; Economical Sélect; Perth, Compagnie d'Assurance; Sonnet; Petsecure; Family Insurance Solutions et Financière Economical.

1 Ce pourcentage s'appuie sur les réponses de 91 254 clients d'Economical au sondage sur la satisfaction de la clientèle en matière de réclamations mené entre janvier 2007 et décembre 2016.

