Nouveaux arrêts. Nouveaux départs. Toujours à l'écoute. - VIA Rail

Ajout de liaisons entre Québec et Ottawa

Ajout d'arrêts à Saint-Hyacinthe à l'heure de pointe

Augmentation de la capacité dans le corridor Québec- Windsor

MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Après avoir connu un été record l'an dernier, VIA Rail Canada (VIA Rail) s'attend à une saison estivale encore très achalandée en 2017. À l'occasion du 150e anniversaire du Canada, les données préliminaires des réservations démontrent un grand engouement pour le train. En préparation pour la saison estivale, VIA Rail a affecté son équipement aux trains les plus en demande afin qu'ils affichent une capacité accrue, et a ajouté des liaisons directes entre Ottawa et Québec, ainsi que de nouveaux arrêts à Saint-Hyacinthe à l'heure de pointe.

« Nous nous efforçons d'offrir des services qui répondent aux besoins exprimés par nos clients de sorte que les changements apportés amènent plus de gens à choisir le train comme moyen de transport. Au cours des prochains mois, VIA Rail s'attend à une augmentation globale du nombre de sièges par mille de 5 % par rapport à l'été 2016. À l'occasion du 150e anniversaire du Canada, nous veillons à tracer la voie des célébrations pour tous ceux et celles souhaitant participer aux festivités et prendre le mode de transport offrant la meilleure vitrine sur le pays », a déclaré le président et chef de la direction de VIA Rail, Yves Desjardins-Siciliano.

OTTAWA - MONTRÉAL - QUÉBEC

Après avoir connu un vif succès, à partir du 29 mai prochain, le nombre de liaisons directes entre Québec - Montréal - Ottawa augmentera à nouveau cette année. Un tout nouveau départ dans les deux directions s'ajoutera à l'horaire le dimanche en fin d'après-midi, augmentant les options présentement offertes à ceux souhaitant retourner à la maison après un weekend. Une liaison directe quotidienne s'ajoute aussi à l'horaire en direction de Québec.

Arrêts additionnels à Saint-Hyacinthe

À l'écoute de ses utilisateurs, VIA Rail effectuera deux nouveaux arrêts à la gare de Saint-Hyacinthe à l'heure de pointe dès le 29 mai prochain. Les passagers pourront ainsi choisir l'un ou l'autre des trois trains suivants en direction de Montréal ou d'Ottawa, soit celui de 7 h 58*, de 11 h 09 ou de

20 h 20. En direction de Québec, des trains partiront de la gare à 7 h, 9 h 43 (le week-end), 13 h 33, 17 h 29* et 19 h 16.

Un nouveau look

À ces améliorations s'ajoute un changement de style chez les employés de première ligne qui arborent depuis quelques jours de tous nouveaux accessoires s'harmonisant à l'image de marque actualisée et dynamique de VIA Rail. L'entreprise a adopté un nouveau design d'accessoires mettant en valeur des couleurs qui donnent plus de visibilité aux employés permettant aux passagers de mieux les repérer pour demander de l'aide.

À propos de VIA Rail Canada

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et ses 2 700 employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société met en service des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et environ 180 collectivités de plus grâce à ses partenariats intermodaux, et mène à bon port près de quatre millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné sept prix d'excellence en sécurité au cours des huit dernières années. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse www.viarail.ca/en/about-via-rail.

* Nouveaux arrêts

