Des entreprises fouleront le Stade Saputo les 9 et 10 septembre pour la 6e Coupe Centraide de soccer

MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - La 6e Coupe Centraide, le seul tournoi de soccer amateur à se dérouler sur le prestigieux terrain du Stade Saputo, aura lieu les 9 et 10 septembre. Cette compétition interentreprises permettra d'amasser des fonds pour Centraide du Grand Montréal et pour la Fondation Impact de Montréal, qui oeuvrent à soutenir des familles et des jeunes de milieux défavorisés.

Les amateurs de soccer pourront d'ailleurs assister aux matchs gratuitement, puisque le stade sera ouvert au public tout le weekend du tournoi, avec animation et jeux pour les enfants.

« Au soccer, l'esprit d'équipe est un élément essentiel pour marquer des buts. Ce sport est à l'image de notre communauté, qui devient plus forte grâce à sa diversité et à l'effort des gens qui travaillent ensemble autour de la même mission : celle de redonner aux personnes dans le besoin afin de changer des vies pour la vie », a souligné Lili-Anna Pere?a, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal.

« Nous sommes de fiers partenaires de la Coupe Centraide pour aider des entreprises à jouer un rôle concret dans la communauté. Leur générosité permettra à notre fondation de continuer son excellent travail pour aider des enfants défavorisés et leurs familles à travers des projets innovants », a dit la présidente de la Fondation Impact de Montréal, Carmie Saputo.

Les entreprises intéressées peuvent inscrire leur équipe dès maintenant à coupe.centraide.org. Les participants auront la possibilité de récolter des fonds grâce à un outil de sollicitation en ligne.

La mission de la Fondation Impact de Montréal est d'organiser et d'appuyer des activités qui ont pour but l'avancement de l'éducation et l'amélioration de la qualité de vie des enfants provenant de milieux défavorisés et leurs familles. Le logo de la fondation a été créé en lien avec la mission; l'écriture enfantine rappelle la raison d'être de la fondation, les enfants, tandis que le coeur symbolise toute l'énergie et l'amour déployés pour redonner un peu d'espoir. Pour plus d'informations : fondation.impactmontreal.com.

Centraide du Grand Montréal est une organisation autonome, gérée par un conseil d'administration représentatif de la communauté et dont l'action couvre Laval, Montréal et la Rive-Sud. Près de 57 000 bénévoles sont impliqués au sein des organismes qu'elle soutient et 22 000 bénévoles se consacrent à l'organisation de sa campagne annuelle. Centraide reçoit l'appui d'entreprises, d'institutions privées, publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Ces dernières mettent sur pied chaque année 1 600 campagnes en milieu de travail. Pour plus de détails : centraide-mtl.org.

SOURCE Centraide du Grand Montréal

