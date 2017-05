Istanbul prête à accueillir le Carré final de l'Euroligue de Turkish Airlines 2017







ISTANBUL, May 18, 2017 /PRNewswire/ --

L'extraordinaire Sinan Erdem Dome sera la scène du passionnant Carré final du championnat, qui sera disputé du 19 au 21 mai, entre le CSKA Moscou, le Real Madrid, le Fenerbahçe et l'Olympiacos Piraeus

Le Carré final (Final Four) de l'Euroligue de Turkish Airlines 2017 aura lieu ce week-end à Istanbul. Cette saison a été particulièrement exigeante pour les 24 équipes participantes, et le championnat se terminera avec quatre matches passionnants joués par des équipes qui méritent amplement de remporter le trophée : le CSKA Moscou, le Real Madrid, le Fenerbahçe et l'Olympiacos Piraeus.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161202/445171LOGO )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/513131/Turkish_Airlines.jpg )



L'intense phase finale de la compétition revient à Istanbul, la métropole turque accueillante et attirante, cinq ans après le Carré final de l'Euroligue 2012. Les matches se dérouleront au célèbre Sinan Erdem Dome, le plus grand stade couvert de Turquie et l'un des plus grands d'Europe, où la phase finale du Championnat mondial de basketball 2010 a aussi été célébrée.

M. ?lker Ayc?, président du conseil d'administration et du comité exécutif de Turkish Airlines, a déclaré que le Carré final qui a lieu à Istanbul pour la deuxième fois montre l'excellent emplacement de la ville pour les évènements sportifs qui réunissent des millions de personnes du monde entier dans l'enthousiasme, la passion et la joie. « Istanbul accueille à nouveau les supporters de basketball de toute l'Europe, pour qu'ils assistent à l'affrontement des meilleures équipes du continent qui se disputent le titre de champion. En tant que compagnie aérienne qui vole vers plus de pays que toute autre, notre mission principale consiste à relier les personnes, les continents et les différents mondes, non seulement à travers notre vaste réseau, mais aussi à travers un grand éventail d'activités de parrainage dans lesquelles nous sommes engagés depuis de nombreuses années. Notre fort soutien à l'Euroligue de Turkish Airlines souligne l'importance que nous attachons à la passion des sports, aux valeurs de la sportivité et à la compétition amicale, dans le cadre de l'accomplissement de notre mission. »

« Cinq ans après le dernier Carré final à Istanbul, c'est un véritable plaisir d'être à nouveau dans cette ville formidable pour voir le champion de l'Euroligue couronné. Des supporters de toute l'Europe verront jouer les meilleures équipes du continent et nous sommes persuadés que, tout comme lors du précédent Carré final à Istanbul, les finales de cette année s'illustreront dans l'histoire du basket », a déclaré M. Jordi Bertomeu, président du conseil et PDG de l'Euroligue de basketball. « J'aimerais remercier tout particulièrement Turkish Airlines et M. Ayc? pour l'accueil chaleureux que nous avons reçu et tout le soutien dont ils ont fait preuve, s'étant pleinement impliqués pour amener à nouveau le Carré final à Istanbul. »

L'Euroligue de basketball a été créée pendant la saison 2000/2001. En 2010, Turkish Airlines, qui dessert plus de pays et de destinations internationales que toute autre compagnie au monde, est devenue le sponsor officiel de la plus importante compétition de basketball en Europe, ainsi que de sa phase finale. Pour cette saison, la compagnie aux couleurs de la Turquie célébrera le Carré final à Istanbul, dans son pays, ce qui fera de cette collaboration un évènement encore plus spécial, avec un public vraiment chaleureux qui encouragera toutes les équipes. La marque mondiale a même adapté le TC-JRO Airbus A321, en faisant des allusions graphiques à l'Euroligue en brun roux sur l'extérieur de l'avion qui vole dans le ciel au-dessus d'Istanbul.

Turkish Airlines continuera à parrainer l'Euroligue de basketball pendant trois ans.

Communiqué envoyé le 18 mai 2017 à 12:34 et diffusé par :