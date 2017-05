Behind the Wheel : Processus de reconditionnement







En tant que constructeur international de biens d'équipements industriels, CNH Industrial s'efforce de mettre en place un cycle de vie efficace et durable pour une vaste gamme de produits, des machines de construction aux machines agricoles en passant par les véhicules industriels et les groupes motopropulseurs. Chacune des pièces qui contribuent à la création de ces machines raconte une histoire. Le dernier épisode de « Behind the Wheel » s'intéresse à la manière dont les opérations de reconditionnement de l'entreprise permettent d'offrir une solution alternative aux remplacements des pièces qui soit à la fois écologiquement durable et rentable. Regardez l'épisode en ligne : cnhindustrial.com/behindthewheel

LONDRES, le 18 mai 2017 /PRNewswire/ -- Une machine ne peut atteindre des performances optimales que grâce à la somme de ses composants. Avec 12 marques internationales spécialisées dans un large éventail d'équipements industriels, CNH Industrial offre un service de pièces et main-d'oeuvre de calibre mondial capable de venir en support de ses différentes gammes de produits sur 180 marchés. Le reconditionnement est un élément important de ce service, qui conduit à la productivité des ressources et à la réduction des déchets.

Le dernier épisode en ligne de « Behind the Wheel » de CNH Industrial se penche sur son activité de reconditionnement et explique en quoi il s'agit d'une proposition importante, durable et compétitive pour les clients des divers secteurs industriels, de l'agriculture à la construction en passant par le transport.

Le reconditionnement est une solution alternative au remplacement des pièces usagées par des pièces neuves et permet de réduire le coût total d'exploitation au cours du cycle de vie de l'équipement. Ce procédé implique de démonter une pièce au niveau de ses composants de base, de la nettoyer intégralement, de remplacer les composants, de les usiner si nécessaire, de réassembler la pièce et de la tester conformément aux spécifications de l'équipementier.

Le processus complet de CNH Industrial garantit que ses pièces reconditionnées correspondent précisément aux performances d'une pièce neuve. Ce processus réduit l'impact sur l'environnement en reconditionnant des pièces qui existent déjà plutôt que d'utiliser de nouvelles matières premières, éliminant ainsi les besoins d'exploitation minière, de fonte et de moulage.

CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI / MI : CNHI) est un leader mondial dans le secteur des biens d'équipement qui dispose d'une expérience industrielle reconnue, d'une large gamme de produits et qui est présent dans le monde entier. Chacune des marques individuelles détenues par l'entreprise représente un acteur majeur au niveau international dans son secteur industriel spécifique : Case IH, New Holland Agriculture et Steyr pour les tracteurs et les équipements agricoles, Case et New Holland Construction pour les engins de terrassement, Iveco pour les véhicules commerciaux, Iveco Bus et Heuliez Bus pour les autobus et les autocars, Iveco Astra pour les véhicules d'entretien de carrières et de construction, Magirus pour les véhicules de pompiers, Iveco Defence Vehicles pour la défense et la protection civile, et FPT Industrial pour les moteurs et les transmissions. Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur le site de l'entreprise : www.cnhindustrial.com

