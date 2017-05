StubHub dévoile les 10 plus grandes tournées musicales canadiennes de l'été 2017







Le troisième aperçu annuel des concerts estivaux du Canada compilé par StubHub révèle qu'Ed Sheeran est l'événement le plus prisé; The Weeknd et Coldplay offrent la meilleure valeur; et U2 est le plus dynamique du Canada

TORONTO, 18 mai 2017 /CNW/ -- StubHub, le plus vaste carrefour commercial de billets au monde, dévoile aujourd'hui son troisième aperçu annuel des concerts estivaux du Canada en dressant la liste des tournées les plus courues de l'été 2017. Ed Sheeran se classe comme l'événement le plus vendu au Canada cette année. The Weeknd est le seul artiste canadien à figurer parmi les 10 premiers, alors que les trois premiers rangs étaient occupés par des artistes canadiens l'an dernier. Les concerts de rock sont en tête et U2 est l'événement estival le plus vendu par StubHub.

Les événements les plus vendus de 2017

Fondé sur les ventes totales de StubHub pour les dates canadiennes 2017 de la fête de Victoria jusqu'à la fête du Travail.

En chiffres : Les détails de la liste des 10 premiers groupes

Ed Sheeran est l'événement par excellence de l'été. Cela n'a rien d'étonnant, puisque cet artiste a représenté le 2 e événement le plus populaire au Canada après Taylor Swift lors de sa tournée X en 2015.

Le no 1 Ed Sheeran surpasse le no 2 Bruno Mars par 42 %, même s'il compte un concert de moins pendant les mois de l'été.

surpasse le no 2 par 42 %, même s'il compte un concert de moins pendant les mois de l'été. Les concerts de rock sont en tête avec les grandes tournées des Red Hot Chili Peppers, de U2, de Tool, de Coldplay et de Metallica.

Après avoir lancé leur tournée en célébration du 30 e anniversaire de l'album The Joshua Tree à Vancouver le 12 mai, U2 figure sur la liste avec leur seul concert au Rogers Centre de Toronto le 23 juin -- soit le concert le plus populaire de l'été.

Presque tous les événements seront présentés à Toronto cet été, mis à part Tim McGraw.

cet été, mis à part . Les Canadiens ont le plus de chances de voir Bruno Mars , puisqu'il compte le plus de spectacles au Canada cet été (10), suivi par Ed Sheeran (9).

En utilisant un ratio par spectacle, U2 domine la liste avec son spectacle de Toronto. Le groupe surpasse son plus proche rival, Justin Bieber, par 288 %, et Ed Sheeran par 308 %.

Les festivals de musique continuent de permettre à un nombre croissant d'amateurs d'assister à une multitude de prestations issues de tournées indépendantes ou de spectacles qui n'ont pas ou peu de représentations au Canada. Pour prédire les festivals générant le plus de ventes cet été, nous avons examiné les festivals musicaux canadiens les plus populaires de l'été selon la vente de billets en 2016 :

Le Festival musique et arts Osheaga (4 au 6 août à Montréal) - L'un des festivals internationaux qui connaissent la croissance la plus rapide à StubHub depuis 2014 et qui trône parmi les trois premiers rangs des festivals de musique canadiens figurant dans StubHub selon le nombre de billets vendus (no 1 en 2016, no 2 en 2015 et no 3 en 2014). Shambhala Music Festival (11 au 14 août à Salmo , en Colombie-Britannique) - Il s'agit actuellement du festival le plus couru cet été selon le nombre de ventes en date du 9 mai. Pemberton (13 au 16 juillet à Mount Currie , en Colombie-Britannique) - Un autre festival canadien qui connaît une croissance rapide et qui gagne en popularité chaque année depuis son lancement en 2014. Il s'agit du quatrième festival le plus prisé cet été selon le nombre de ventes en date du 9 mai.

