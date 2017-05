Ivanhoé Cambridge lance officiellement la construction de DUO dans le 13ème arrondissement à Paris







PARIS,, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Bill Tresham, Président d'Ivanhoé Cambridge et toute l'équipe d'Ivanhoé Cambridge Europe, en présence de Madame Anne Hidalgo, Maire de Paris, de Jérôme Coumet, Maire du 13ème arrondissement et Président de la SEMAPA, de Laurent Mignon, Directeur Général de Natixis et Jean Nouvel, architecte du projet (Prix Pritzker 2008) ont levé ensemble symboliquement la « Première pelletée de terre » de DUO dans le XIIIe arrondissement.

L'événement attendu depuis longtemps est le résultat de la signature du bail portant sur l'ensemble des surfaces de bureaux, avec la société Natixis, la banque internationale de financement, d'assurance, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE.

Le geste symbolique de la « Première pelletée de terre » lance officiellement les travaux de cet ouvrage iconique, qui accueillera en 2021 les collaborateurs de Natixis dans des espaces de travail parmi les plus innovants et respectueux de l'environnement de Paris. Ce geste vient aussi marquer un jalon critique d'une étroite collaboration entre Ateliers Jean Nouvel, l'architecte du projet, Hines France, le maître d'ouvrage délégué et le groupe VINCI, leader mondial de la construction et des concessions.

Bill Tresham, Président d'Ivanhoé Cambridge se réjouit : « Nous sommes très fiers de célébrer cette journée importante aux côtés de Madame la Maire de Paris et Monsieur le Maire du XIIIe arrondissement. DUO est ambitieux, exceptionnel et donnera une nouvelle dimension à ce quartier de Paris. DUO représente le meilleur de notre savoir-faire mondial et le souci extrême de nos équipes pour la qualité. Nous sommes privilégiés et reconnaissants envers Meka Brunel, notre ancienne présidente Europe pour son courage, sa vision et son leadership. »

Anne Hidalgo, Maire de Paris déclare : « Les tours DUO vont participer à renforcer l'attractivité de la capitale et de l'ensemble de la Métropole du Grand Paris. Elles constitueront à terme l'incarnation du lien entre Paris et Ivry-Sur-Seine, une réalisation architecturale magnifique qui prendra place dans un ensemble harmonieux de plusieurs bâtiments. DUO, c'est finalement une incroyable démonstration de la créativité et de l'effervescence urbaine qui est à l'oeuvre dans la ZAC Paris Rive Gauche sous la responsabilité de la SEMAPA et de la Ville de Paris, à l'origine du projet. »

Jean Nouvel, architecte de DUO souligne qu'il a voulu « jouer avec les reflets, de jour comme de nuit. Les trains qui roulent sur les voies ferrées, les phares blancs et les feux rouges des voitures sur le périphérique se réfléchiront sur les façades miroitantes. La légère inclinaison de DUO permettra d'aller chercher ces jeux d'optique et de multiplier les images en mouvement. Les tours se pencheront comme si elles passaient la tête par la fenêtre pour regarder la perspective de l'avenue de France. Et elles dialogueront, comme deux danseuses en équilibre qui se préoccupent de leur environnement. »

Laurent Mignon, Directeur Général de Natixis commente : « Natixis est très fière de participer à ce projet exceptionnel qui permettra de rassembler en un même lieu de nombreuses équipes. Avec DUO, nos collaborateurs disposeront d'espaces de travail innovants, connectés, propices au travail collaboratif et adaptés à la transformation profonde que connaissent actuellement nos métiers. »

Patrick Albrand, Président de Hines France déclare : « DUO, cet ambitieux projet parisien, est devenu une réalité grâce notamment à la vision, au travail, ainsi qu'à l'étroite collaboration des femmes et des hommes des groupes Ivanhoé Cambridge et Hines France. Cette réussite s'inscrit dans la lignée d'un long et fidèle partenariat entre nos deux entités à la fois en Europe mais également sur le continent Nord-Américain, qui a permis la réalisation et le succès de nombreux projets immobiliers d'envergure tant sur le plan architectural et environnemental que financier. »

Hugues Fourmentraux, Président de VINCI Construction France déclare : « Nous sommes fiers de conduire les travaux de ce projet emblématique, mené en full BIM (Building Information Modeling) avec la maquette numérique utilisée de la conception à la construction. L'excellence opérationnelle de nos différents métiers conjuguée à notre savoir-faire dans la réalisation de tours et projets d'envergure permettra de relever le défi technique de cet aménagement ambitieux. Symboles des nouveaux enjeux de la ville, les tours DUO constitueront un superbe ouvrage pour ses utilisateurs, mais aussi pour les Parisiens et les visiteurs. »

A propos de DUO

Situées dans le périmètre du vaste projet Paris Rive Gauche (XIIIe arrondissement), les tours DUO (180 mètres et 39 étages pour DUO 1 et 122 mètres et 29 étages pour DUO 2) dessinées par Jean Nouvel, contribueront au dynamisme du quartier en proposant, en plus des près de 90 000 m² de surfaces tertiaires, un hôtel et un skybar offrant des vues inédites sur Paris. Ces deux tours offriront des espaces de travail innovants et respectueux de l'environnement, ainsi que des lieux ouverts au public favorisant la rencontre et l'échange comme un auditorium, des commerces, un jardin et des terrasses végétalisées.

Enregistré sous le label WELL, DUO illustre la volonté de répondre aux critères les plus exigeants, en matière de confort, de santé et de bien-être des futurs utilisateurs. Il atteindra une performance énergétique exceptionnelle avec LEED® Platine, HQE® et Effinergie+. La Wired Certification confirmera enfin le potentiel de connectivité du projet et permettra d'asseoir le positionnement de DUO comme un immeuble pionnier adapté aux nouveaux modes de travail.

A propos d'Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge, un leader mondial de l'immobilier, investit dans des propriétés et des sociétés immobilières de grande qualité situées dans des villes clés à l'échelle du globe. Elle le fait prudemment et avec une vision à long terme, afin de générer des rendements optimaux ajustés au risque. Fondée au Québec en 1953, Ivanhoé Cambridge a bâti une entreprise verticalement intégrée partout au Canada. Dans le monde, la Société s'associe à des partenaires clés et à des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés respectifs. Par l'entremise de filiales et de partenariats, Ivanhoé Cambridge détient une participation dans près de 800 immeubles, principalement dans les secteurs résidentiel, des bureaux, des centres commerciaux et de la logistique. Les actifs d'Ivanhoé Cambridge s'élevaient à environ 56 G$ CA au 31 décembre 2016. La Société est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), l'un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada.Pour plus de renseignements, visitez : ivanhoecambridge.com.

Le film de présentation du projet est disponible à l'adresse suivante : http://duo.paris/fr/.

Données clé du projet :

Surface totale : 105 000 m2 Hauteur : 180 m pour DUO 1 et 122 m pour DUO 2 Etages : 39 étages pour DUO 1 et 29 étages pour DUO 2 Rez-de-chaussée : auditorium de 274 places Places de stationnement : 500 places de stationnement pour les voitures Local pour vélo : 2 200 m2 de locaux vélos avec casiers et douches Espace paysagé : près de 3 000 m2 Certification / Label : DUO est enregistré sous le label WELL LEED® Platine, HQE® et Effinergie+.



Calendrier : Démarrage du chantier : Mars 2017 La première année, le terrassement et les fondations seront réalisés. Ensuite la deuxième année, l'infrastructure pourra se développer, mais c'est seulement à partir de la troisième année que DUO sortira véritablement de terre. Livraison : Emménagement de Natixis début 2021



Les principaux acteurs du projet : Développeur Investisseur : Ivanhoé Cambridge Architecte : Ateliers Jean Nouvel Maître d'ouvrage délégué : Hines France Constructeur : VINCI Construction France (Groupe VINCI) Preneur : Natixis Brokers : Cushman & Wakefield Avocats : Allen & Overy Notaires : Etude Wargny Avocats pour le droit de l'urbanisme : LPA-CGR Maitrise d'oeuvre : Artelia

