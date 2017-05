Les leaders du domaine des technologies expriment leur opinion avec force sur l'évolution du rôle des chefs de l'informatique







Selon le sondage, les cadres du secteur des technologies au Canada considèrent qu'ils jouent principalement un rôle stratégique

TORONTO, le 18 mai 2017 /CNW/ - Selon une nouvelle étude de Robert Half Technology, les cadres du secteur des technologies effectuent une transition du bureau administratif à la salle de conférence. Le sondage révèle que 5 % des chefs de l'informatique (CIO) au Canada croient aujourd'hui qu'ils jouent principalement un rôle fonctionnel, comparativement à 36 % il y a cinq ans. Plus d'un cadre sur trois (36 %) sondés considère que le rôle du CIO est surtout stratégique.

Toutefois, la capacité d'innover et de transformer les activités de l'entreprise suffit-elle à maintenir les leaders des technologies investis dans leur emploi?

Lorsqu'on leur a demandé ce qui pouvait les persuader d'assumer un nouveau rôle, les CIO ont indiqué qu'une flexibilité accrue était ce qui les attirait le plus; en fait, près de deux cadres sur cinq (39 %) ont précisé que la possibilité de faire de la consultation sur des projets et de contrôler leur propre horaire représentait la plus grande source de motivation. Parmi les cadres, 26 % ont déclaré que de diriger leur propre entreprise était ce qui les attirait le plus, tandis qu'un autre 24 % ont trouvé attrayante la possibilité d'un salaire plus élevé.

On a posé la question suivante aux CIO : « Lequel des énoncés suivants décrit le mieux le rôle du CIO... » Voici leurs réponses :



Aujourd'hui Il y a cinq ans Rôle stratégique 36 % 36 % Rôle de transformation 31 % 20 % Combinaison des trois énoncés 28 % 8 % Rôle fonctionnel 5 % 36 %

On a posé la question suivante aux CIO: « Si vous deviez assumer un nouveau rôle aujourd'hui, quelle occasion parmi les suivantes vous intéressait le plus? » Voici leurs réponses* :

Être un conseiller ou avoir plus de contrôle sur mon horaire 39 % Diriger ma propre entreprise 26 % Toucher un salaire plus élevé 24 % Occuper un poste plus stratégique 9 % Changer de secteur 2 % Ne sait pas 1 %

« Comme le rôle des technologies au sein des activités commerciales continue de prendre de l'expansion, les entreprises doivent évaluer et adapter leurs ressources, et les équipes des TI doivent atteindre des objectifs organisationnels en constante évolution », a déclaré Deborah Bottineau, directrice régionale principale, Robert Half Technology. « Tirez avantage des ressources, comme les experts de la dotation en personnel spécialisé, qui peuvent vous aider à mettre en place une stratégie d'embauche personnalisée garantissant l'accès à un réseau de professionnels des technologies compétents ayant la vision et l'expertise dont votre entreprise a besoin. »

Méthodologie du sondage

Le sondage a été conçu et mené par Robert Half Technology. Plus de 270 chefs de l'informatique au Canada y ont répondu.

