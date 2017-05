22 millions pour guérir plus et mieux les enfants atteints de cancer







La Fondation Charles-Bruneau signe le plus grand engagement de l'histoire du CHU Sainte-Justine

pour la recherche en immuno-hémato-oncologie

MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Fondation Charles-Bruneau signe un engagement historique de 22 M$ envers la recherche en immuno-hémato-oncologie au CHU Sainte-Justine, qui permettra de réaliser le séquençage du génome humain des enfants et adolescents atteints d'un cancer. Ceci afin de déterminer les caractéristiques moléculaires de chaque tumeur, d'en préciser le diagnostic, d'identifier les anomalies en cause et de les traiter par des thérapies ciblées. Cette stratégie de médecine de précision ouvre la voie à la découverte de marqueurs biologiques d'efficacité, des marqueurs génétiques qui, une fois détectés, donneront un indice sur le traitement le plus efficace à prescrire et l'évolution probable de la maladie, dans un objectif d'amélioration de la qualité de vie après la guérison, sans séquelles ni complications. Cet engagement exceptionnel, qui donne les moyens de développer des interventions thérapeutiques personnalisées, a été célébré avec beaucoup d'émotion aujourd'hui alors qu'avait lieu l'inauguration officielle de l'unité de recherche en immuno-hémato-oncologie Charles-Bruneau, au CHU Sainte-Justine.

L'équipe de chercheurs et cliniciens en oncologie pédiatrique du CHU Sainte-Justine est activement impliquée dans les grands consortiums de recherche clinique nord-américains. Un tel programme de recherche permettra aux équipes de Sainte-Justine de consolider leur leadership et de contribuer à déterminer, ici au Québec, comment mieux traiter et guérir les enfants atteints de cancer. Ces fonds offrent la capacité au CHU Sainte-Justine d'accélérer ses découvertes, de proposer les traitements les plus novateurs, en plus d'augmenter la rapidité de son transfert de connaissances dans l'ensemble du réseau de santé, à l'échelle nationale et internationale.

Identification des déterminants de la réponse thérapeutique

« Un premier volet génomique nous permettra d'interroger tous les gènes, l'ensemble du livre de la vie de chacun des patients, donc d'identifier les bases moléculaires de la maladie de l'enfant, de définir le potentiel de résistance aux traitements à court et long termes selon le profil génétique, ainsi que les effets secondaires des traitements afin d'élaborer des interventions thérapeutiques personnalisées, ce que l'on appelle la médecine de précision », a affirmé le Pr Daniel Sinnett, chercheur en génétique du cancer, chef de l'axe de recherche, maladies virales, immunitaires et cancer et co-chef du pôle d'excellence en Maladies Immunitaires et Cancer au CHU Sainte?Justine.

Immunothérapie et thérapies ciblées

« Si le cancer s'est développé chez l'enfant, c'est que le système immunitaire n'a pas réussi à le circonscrire, à le détruire. Le deuxième volet du traitement privilégie deux nouvelles approches basées sur un système complètement différent de la chimiothérapie actuelle : l'immunothérapie et les thérapies ciblées. La première consiste à utiliser le système immunitaire, le système de défense de l'enfant et de le reprogrammer, notamment à l'aide de la modification génétique des cellules, de sorte à ce qu'il puisse s'attaquer aux cellules cancéreuses, au même titre qu'il combat normalement les virus », a soutenu le Dr Elie Haddad, clinicien chercheur en immunologie au CHU Sainte-Justine, co-chef du pôle d'excellence en Maladies Immunitaires et Cancer.

« La deuxième approche, combinée à la première, concerne les traitements ciblés en fonction du profil moléculaire du patient, dont l'objectif est de détruire uniquement les cellules cancéreuses, sans abîmer les cellules saines de l'organisme, afin d'empêcher l'enfant d'avoir des séquelles par la suite », a ajouté le Dr Michel Duval, co-chef du Service d'hématologie-oncologie au CHU Sainte-Justine.

Qualité de vie et recherche psychosociale

« Comment mesurer la détresse d'une famille à l'annonce d'un diagnostic ou encore la montée d'espoir? La qualité de vie, ça se mesure », a exprimé M. Serge Sultan, docteur en psychologie et chercheur au CHU Sainte-Justine.

« Les patients sont des acteurs clés dans l'avancement de la qualité des soins et il est de notre devoir de soutenir l'enfant, ses parents, ses grands-parents et la fratrie à travers cette difficile épreuve qu'est le cancer. La recherche psychosociale constitue notre troisième cheval de bataille dans notre lutte contre le cancer et l'amélioration de la qualité de vie des enfants au Québec », a évoqué le Dr Michel Duval.

La médecine de demain

« En tant que centre oncologique suprarégional, le CHU Sainte-Justine est responsable du diagnostic et du traitement de plus de 60 % des cancers pédiatriques au Québec. L'impact de ces maladies chez l'enfant, l'originalité de nos approches, nos succès dans le domaine des thérapies, et la transdisciplinarité des chercheurs, constituent la base de notre programmation scientifique. Nous préparons dès aujourd'hui la médecine de demain, qui sera une médecine individualisée. Grâce à des traitements personnalisés donc mieux adaptés à chacun, les thérapies seront plus efficaces, les chances de guérison meilleures, les incidences d'effets secondaires moindres et nous pouvons espérer réduire l'impact sur les coûts de la santé à plus long terme », a déclaré le Dr Fabrice Brunet, président-directeur général du CHU Sainte-Justine.

Mme Maud Cohen, présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine, a pour sa part tenu à saluer l'incroyable engagement de 22 M$ de la Fondation Charles-Bruneau, qui par sa volonté, son engagement et son désir d'innover, de guérir et d'améliorer le bien-être des enfants atteints de cancer, renforce et met en valeur l'interdisciplinarité de l'équipe de recherche en immuno-hémato-oncologie du CHU Sainte-Justine, ainsi que le partenariat avec les patients et leurs familles.

« Aujourd'hui est un grand jour pour l'oncologie pédiatrique au Québec. De par son geste, la Fondation Charles-Bruneau a élevé la philanthropie à la hauteur des ambitions du CHU Sainte-Justine. Merci de semer l'espoir d'un avenir en santé. La Fondation CHU Sainte-Justine est fière de marcher main dans la main avec la Fondation Charles-Bruneau dans sa lutte contre le cancer pédiatrique. Ce soutien permettra aux équipes de chercheurs et cliniciens en oncologie pédiatrique du CHU Sainte-Justine, de rapidement entreprendre des activités afin de s'assurer que ces enfants du Québec aient accès les premiers à ce qui deviendra la norme de santé d'ici cinq ans », a-t-elle indiqué.

Le grand rêve de Charles

« Avant de nous quitter, Charles m'a fait promettre de poursuivre sa lutte. À l'époque, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Voilà qu'aujourd'hui, 27 ans après la mise sur pied de la Fondation qui porte son nom, nous poursuivons notre action avec un engagement de 22 M$ en recherche. Nos objectifs : guérir les 20 % d'enfants dont le cancer résiste au traitement et améliorer la qualité de vie des enfants en rémission afin qu'ils puissent atteindre une vraie guérison, sans séquelles ni complications. Je suis convaincu qu'un jour, tous les enfants pourront réaliser leur rêve de guérison », a déclaré M. Pierre Bruneau, administrateur et porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau.

« L'équipe de Sainte-Justine, de concert avec ses partenaires, dans une approche de réseau, multiplie ses efforts de recherche et d'enseignement dans le domaine de l'oncologie pédiatrique. Aujourd'hui, nous savons que nous verrons plus de découvertes dans les 10 prochaines années que dans les 100 dernières. Nous avons la conviction qu'un partenariat avec une institution aussi réputée pour créer cette unité de recherche en immuno-hémato-oncologie, transformera les traitements actuels contre le cancer pédiatrique. Les chercheurs doivent pouvoir dès maintenant repousser les limites de la connaissance et accélérer son transfert des laboratoires au chevet du patient », a affirmé Rébecca Dumont, directrice générale de la Fondation Charles?Bruneau.

Pour la Fondation Charles-Bruneau, contribuer généreusement à la recherche en immuno-hémato-oncologie est un moyen de poursuivre sa lutte contre le cancer pédiatrique au Québec et d'améliorer la qualité de vie des patients après la guérison. Une action qui constitue le coeur de sa mission.

Le CHU Sainte-Justine et la Fondation CHU Sainte-Justine reconnaissent l'apport historique de la Fondation Charles-Bruneau, visant à donner les moyens aux équipes du CHU Sainte-Justine de guérir toujours plus d'enfants, et toujours mieux.

À propos de la Fondation CHU Sainte-Justine

La Fondation CHU Sainte-Justine a pour mission de mobiliser la communauté et soutenir le CHU Sainte-Justine dans sa mission d'excellence pour offrir aux enfants et aux mamans d'aujourd'hui et de demain un des meilleurs niveaux de santé au monde. fondationsaintejustine.org

À propos du CHU Sainte-Justine

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine est le plus grand centre mère-enfant au Canada et le 2e plus important centre pédiatrique en Amérique du Nord. Il est membre du grand réseau d'excellence en santé de l'Université de Montréal (RUIS). Il compte 5 457 employés dont 1 532 infirmiers et infirmières auxiliaires et 1 000 professionnels en soins, 520 médecins, dentistes et pharmaciens, 822 résidents et plus de 204 chercheurs, 411 bénévoles, 4 416 stagiaires et étudiants de toutes disciplines. Le CHUSJ comprend 484 lits dont 67 au Centre de réadaptation Marie Enfant (CRME), seul centre dédié exclusivement à la réadaptation pédiatrique au Québec. L'OMS a reconnu le CHU Sainte-Justine « Hôpital promoteur de la santé ». chusj.org

À propos de la Fondation Charles-Bruneau

Créée en 1990, la Fondation Charles-Bruneau a pour mission de financer la recherche et de soutenir le développement de projets dédiés à l'hémato-oncologie pédiatrique au Québec. La Fondation croit que les milliers d'enfants atteints de cancer ont le droit de recevoir les meilleurs soins disponibles et ce, partout en province. Son action se déploie au sein des quatre grands centres hospitaliers universitaires du Québec : le CHU Sainte-Justine, le CHU de Québec-Université Laval, le CIUSSS de l'Estrie-CHUS et l'Hôpital de Montréal pour enfants. charlesbruneau.qc.ca

