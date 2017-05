Pétrole et gaz : l'évolution des fondamentaux rend le marché moins prévisible







CALGARY, le 18 mai 2017 /CNW/ - Les facteurs à la base de la répartition du capital, les orientations du marché et les caractéristiques opérationnelles du secteur mondial du pétrole et du gaz subissent des changements rapides qui intensifient les incertitudes sur le marché des produits de base. Le nouveau rapport de PwC Canada intitulé « Energy Visions: Who's in Charge » présenté aujourd'hui à Calgary met l'accent sur les principales mesures que l'industrie canadienne doit prendre pour être encore plus agile dans ce marché changeant.

Selon le rapport, les changements à la politique de l'OPEP ont touché les flux des échanges de pétrole lourd. Jusqu'à récemment, l'offre de gaz de schiste des États-Unis dépendait des prix fixés, des mesures et décisions prises par l'Arabie saoudite et les principaux membres de l'OPEP. Mais l'extrême volatilité des prix et l'existence d'une nouvelle source de pétrole importante hors OPEP (pétrole de schiste des États-Unis) remettent en cause la suprématie de l'organisation pétrolière. La baisse des exportations de pétrole brut corrosif de l'OPEP vers l'Asie a fait augmenter les prix, rendant la commercialisation du pétrole nord-américain sur ce marché réalisable.

Toujours selon le rapport, la résilience du gaz de schiste américain dans un contexte de prix du pétrole « plus bas pour plus longtemps » a été impressionnante. Même si la production américaine a baissé, passant d'un sommet d'environ 9,6 millions bpj en avril 2015 à environ 8,6 millions bpj en novembre 2016, cette baisse a été beaucoup plus lente que prévu.

« Avec le nouveau gouvernement américain et l'accord de l'OPEP qui vient d'être signé, une grande incertitude demeure en ce qui concerne l'avenir de l'industrie du pétrole et du gaz. La volatilité des prix reste un facteur déterminant qui aura des répercussions sur les stratégies actuelles et futures pour l'ensemble des acteurs du secteur, explique Reynold Tetzlaff, leader national, Énergie, chez PwC Canada. Le secteur du pétrole et du gaz canadien est à un carrefour et doit trouver un équilibre entre limitation des coûts bien gérée, discipline en matière d'investissements, solides pratiques de développement durable, excellence opérationnelle et culture d'innovation, s'il veut survivre aux creux et exceller dans l'avenir. »

Les sociétés pétrolières et gazières n'ignorent pas les répercussions de plus en plus importantes du carbone sur leurs activités ni les relations de plus en plus étroites entre le carbone et l'attrait et le maintien d'investissements en Alberta, particulièrement pour les investisseurs internationaux. Pour que le Canada agisse de manière responsable à l'égard des émissions de gaz à effet de serre tout en restant concurrentiel à l'échelle mondiale, il faut une collaboration accrue entre le gouvernement, l'industrie et les parties prenantes.

« Le monde a besoin de pétrole et de gaz et cela ne va pas changer à court terme, ajoute M. Tetzlaff. Grâce à nos normes environnementales déjà élevées et à notre ingéniosité technologique, je sais que le Canada va demeurer un chef de file mondial de cette industrie. »

Le rapport a été présenté aujourd'hui au forum Energy Visions à Calgary. Pour consulter le rapport, cliquez ici.

Suivez PwC sur Twitter à @PwC_Canada_LLP et sur Facebook à www.facebook.com/pwccanada.

À propos de PwC Canada

PwC aide les organisations et les particuliers à créer la valeur qu'ils recherchent. Plus de 6?500 associés et employés s'emploient à fournir à une vaste clientèle des services de qualité en matière de certification, de fiscalité, de conseils et de transactions. PwC Canada est membre du réseau mondial PwC qui compte plus de 195?000 employés dans 157 pays. Pour en savoir davantage, consultez notre site Web à l'adresse www.pwc.com/ca/fr.

© PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l'Ontario, 2017. Tous droits réservés.

PwC s'entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre est une entité distincte sur le plan juridique. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.pwc.com/structure.

SOURCE PwC (PricewaterhouseCoopers)

Communiqué envoyé le 18 mai 2017 à 12:02 et diffusé par :