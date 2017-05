HEC Montréal lance le laboratoire CDL pour développer des entreprises technos de classe mondiale







MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - HEC Montréal est fière d'annoncer son partenariat avec l'école de gestion Rotman de l'Université de Toronto pour créer CDL-Montréal. Le Creative Destruction Lab est le plus important programme à l'intention des entreprises scientifiques à fort potentiel de croissance qui sont en phase de démarrage. Ce programme unique s'étend maintenant à tout le Canada avec, outre le CDL-Rotman, des sites aux écoles de gestion Sauder de l'Université de Colombie-Britannique, Haskayne de l'Université de Calgary et Rowe de l'Université Dalhousie, ainsi qu'à HEC Montréal.

CDL-Montréal fera appel à la méthodologie mise en oeuvre par le Creative Destruction Lab à Rotman, qui utilise un processus de mentorat par objectifs mené par des entrepreneurs chevronnés et des anges investisseurs. Ce programme spécialisé vise à développer et valoriser des startups technologiques. Le programme de CDL-Montréal mettra l'accent sur le secteur de la science des données. Les candidats retenus pourront profiter d'une collaboration avec l'Institut de valorisation des données (IVADO) de Montréal, dont l'expertise de pointe en science des données, en recherche opérationnelle et en intelligence artificielle est reconnue mondialement.

« Ce programme innovant et unique créera de la croissance et de la valeur pour l'économie de Montréal et du Canada et contribuera à développer des joueurs d'envergure internationale dans le secteur de la technologie », a affirmé le directeur de HEC Montréal, Michel Patry.

« Le CDL entend développer une approche nationale qui s'appuie sur l'appréciation commerciale éclairée d'entrepreneurs canadiens ayant fait leur marque avec des entreprises technologiques hautement évolutives », a affirmé la présidente du conseil d'administration de HEC Montréal, Hélène Desmarais. « Nous croyons fermement en notre capacité de créer, grâce à l'ensemble des CDL du Canada, de nouveaux géants industriels et technologiques qui pourraient être à l'intelligence artificielle ce qu'Apple était aux ordinateurs et Research in Motion ou Nokia aux appareils portables. »

HEC Montréal est une école de gestion reconnue en entrepreneuriat et se situe à l'avant-garde de la recherche en science des données depuis 40 ans. Ancrée dans un contexte multilingue et multiculturel, l'École étend ses réseaux de collaboration et d'influence partout sur la planète. Elle est une figure de proue parmi les écoles de gestion du monde entier, offrant ainsi un monde de possibilités aux entrepreneurs de CDL-Montréal.

La première cohorte entreprendra le programme en décembre 2017.

Le CDL

Le Creative Destruction Lab de l'école de gestion Rotman met à profit les importants réseaux universitaires et industriels de l'école ainsi que son emplacement au coeur du principal centre financier du Canada pour accélérer l'essor d'entreprises technologiques à fort potentiel de croissance, capables de transformer notre paysage social, industriel et économique. Le laboratoire a eu un impact important sur plusieurs startups en démarrage, notamment Deep Genomics, Greenlid, Atomwise, Bridgit, Kepler Communications, Nymi, NVBots, OTI Lumionics, PUSH, Thalmic Labs, Vertical.ai, Revlo, Validere, Growsumo et VoteCompass. Pour de plus amples renseignements, consulter www.creativedestructionlab.com.

HEC Montréal

École de gestion de renommée internationale, HEC Montréal accueille plus de 13?000 étudiants et forme chaque année plus de 7?000 cadres et dirigeants. Détentrice des plus prestigieux agréments, l'École offre quelque 60 programmes d'études de tous les cycles universitaires. Elle compte parmi les écoles de gestion les plus actives en recherche au Canada grâce à une trentaine d'unités de recherche, dont 27 chaires (6 chaires de recherche du Canada). Forte de ses 272 professeurs et membres du corps professoral, HEC Montréal offre un enseignement multilingue et attire des étudiants de près de 140 pays. Depuis sa fondation en 1907, l'École a formé plus de 86?400 diplômés dans tous les domaines de la gestion. La mise en oeuvre de CDL-Montréal est menée par l'École des dirigeants HEC Montréal, dont la mission première est de développer des talents et des entreprises et d'avoir un impact positif sur l'économie.

