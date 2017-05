Heather Munroe-Blum, Heather Reisman, et le Colonel Chris Hadfield annoncent le lancement de la Fondation pour l'alphabétisation des enfants canadiens en l'honneur du 150e anniversaire du Canada







TORONTO, le 18 mai 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, Heather Reisman, Chef de la direction d'Indigo et Présidente de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture; le Colonel Chris Hadfield, astronaute canadien et auteur; et Heather Munroe-Blum, Principale et Vice-chancelière émérite de l'Université McGill et Présidente du conseil d'administration de l'Office d'investissement du RPC ont annoncé le lancement d'une nouvelle fondation de bienfaisance, soit la Fondation pour l'alphabétisation des enfants canadiens/Canadian Children's Literacy Foundation.i

L'impulsion initiale de cette initiative est née de longues discussions entre Reisman et Munroe-Blum portant sur leur intérêt profond envers l'importance essentielle de l'alphabétisation de la petite enfance ainsi que de leur exposition respective à la recherche sur l'alphabétisation des jeunes enfants, des efforts acharnés des ONG, des praticiens dans le domaine de l'enseignement primaire et de leur connaissance des « faits sur le terrain », particulièrement au sein des communautés dans le besoin.

L'idée de la Fondation a pris forme sur une période de 18 mois au cours de laquelle un groupe exceptionnel de Canadiens passionnés s'est engagé à inaugurer la Fondation en l'honneur du 150e anniversaire du Canada.

Parmi les fondateurs de la toute nouvelle Fondation pour l'alphabétisation des enfants canadiens comptent les personnes suivantes :

Mme Heather Reisman , Chef de la direction d'Indigo et Présidente de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture

, Chef de la direction d'Indigo et Présidente de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture Mme Heather Munroe-Blum , Principale et Vice-chancelière émérite de l'Université McGill et Présidente du conseil d'administration de l'Office d'investissement du RPC

, Principale et Vice-chancelière émérite de l'Université McGill et Présidente du conseil d'administration de l'Office d'investissement du RPC Le très honorable Paul Martin , ancien Premier ministre du Canada et ministère des Finances

, ancien Premier ministre du Canada et ministère des Finances Le Colonel Chris Hadfield , astronaute canadien et auteur

, astronaute canadien et auteur Mr Ellis Jacob , Président et Chef de la direction de Cineplex

, Président et Chef de la direction de Cineplex Mr David Walmsley , rédacteur en chef de The Globe and Mail

, rédacteur en chef de The Globe and Mail Mr Peter Mansbridge , correspondant principal de CBC News

, correspondant principal de CBC News Dr Alika LaFontaine , anesthésiologiste et ancien Président de l'Association des médecins indigènes du Canada

, anesthésiologiste et ancien Président de l'Association des médecins indigènes du Canada Mme Naomi Azrieli , Présidente et Chef de la direction de la Fondation Azrieli

, Présidente et Chef de la direction de la Fondation Azrieli Mr Daniel Lamarre , Président et Chef de la direction du Cirque du Soleil

, Président et Chef de la direction du Cirque du Soleil Mr Domenic Pilla , Chef de la direction de McKesson Canada

La mission de la Fondation pour l'alphabétisation des enfants canadiens est de veiller à ce que TOUS les enfants canadiens soient des lecteurs habiles et confiants au moment où ils terminent l'école primaire, faisant ainsi des enfants canadiens les lecteurs les plus alphabétisés du monde entier.

Les convictions fondamentales de la Fondation sont les suivantes :

Tous les enfants canadiens méritent la possibilité de développer de solides compétences en lecture et de devenir des membres lettrés de la société.

L'alphabétisation est actuellement répartie de façon inégale dans le Canada, avec d'importantes poches de faible niveau d'alphabétisation des enfants. ii

Les faibles taux d'alphabétisation affectent de façon disproportionnée les communautés à faible revenu, iii et, par extension, perpétuent des cycles multigénérationnels d'inégalité profonde. iv

et, par extension, perpétuent des cycles multigénérationnels d'inégalité profonde. Le développement de l'alphabétisation commence à la naissance et devient implanté lors de la petite enfance. v

Les enfants qui n'ont pas maîtrisé la lecture à la fin de la 3 e année auront généralement de la difficulté à lire le reste de leur vie. vi

année auront généralement de la difficulté à lire le reste de leur vie. L'alphabétisation est un facteur fondamental dans la force économique et dans la santé sociale de notre nation. vii Dans un monde technologiquement avancé, une forte capacité d'alphabétisation deviendra encore plus importante pour ouvrir les portes de l'avenir, pour développer la compréhension sociale et pour améliorer la qualité de vie tant sur le plan individuel que social.

Dans un monde technologiquement avancé, une forte capacité d'alphabétisation deviendra encore plus importante pour ouvrir les portes de l'avenir, pour développer la compréhension sociale et pour améliorer la qualité de vie tant sur le plan individuel que social. Le travail remarquable actuellement accompli au Canada dans le domaine de l'alphabétisation de l'enfance devrait être appuyé. L'objectif de la Fondation est de soutenir et d'améliorer ces efforts et de collaborer pour obtenir des résultats de premier plan.

Les domaines d'intérêt clés de la Fondation sont les suivantes :

La sensibilisation et le soutien aux organisations travaillant actuellement dans le domaine de l'alphabétisation des enfants,

Le financement direct permettant l'alphabétisation des enfants dans les écoles et les communautés insuffisamment financées,

Le soutien financier de la recherche et la diffusion des résultats sur l'alphabétisation des enfants à compter de la naissance, y compris l'acquisition du vocabulaire et la lecture précoce,

Une vaste campagne de sensibilisation à l'alphabétisation fournissant des informations sur les facteurs clés qui influencent et inspirent l'amour de la lecture dans la petite enfance,

Un accent particulier sur les organismes de bienfaisance appuyant les obstétriciens et pédiatres à préparer les jeunes parents au développement de l'alphabétisation chez leurs enfants, ainsi que les organismes de bienfaisance appuyant les médecins communautaires dans les zones où les lacunes en matière d'alphabétisation sont disproportionnées.

Le très honorable Paul Martin, un défenseur de l'alphabétisation des peuples autochtones du Canada et membre fondateur de cette nouvelle Fondation, a déclaré: « Il est bien connu que la capacité de lire et d'écrire à la fin de la 3e année est une condition essentielle au succès futur. Nous ne pouvons pas ignorer les besoins en matière d'alphabétisation du segment de notre population qui est à la fois le plus jeune et qui connait la croissance la plus rapide au pays, soit les enfants autochtones. Nous devons agir maintenant. »

Selon Munroe-Blum, « Les faibles taux d'alphabétisation condamnent les individus à un cycle implacable de pauvreté, de sous-emploi, de probabilité d'incarcération et de problèmes de santé plus importants, qui ont une incidence sur leur vie, leur famille et l'avenir économique et social de notre pays. Mais, la bonne nouvelle est que nous pouvons régler ce problème. Nous devons simplement décider de le faire. »

Reisman a ajouté, « Les récompenses économiques et sociales dans notre portée collective sont passionnantes. Il en va de notre responsabilité d'avancer audacieusement. »

Voici quelques faits touchant la crise d'alphabétisation qui sévit maintenant au Canada :

Les enfants qui ne développent pas de solides compétences en matière d'alphabétisation sont plus susceptibles d'abandonner l'école secondaire, viii de devenir parents adolescents, ix d'être sous-employés ou sans emploi x et d'être prestataires de l'aide sociale. xi ,xii

de devenir parents adolescents, d'être sous-employés ou sans emploi et d'être prestataires de l'aide sociale. Le soutien provincial aux bibliothèques scolaires canadiennes et aux enseignants-bibliothécaires connait un grave déclin. xiii

80 % des détenus en prison sont analphabètes fonctionnels. xiv

Une augmentation de 1 % du taux national d'alphabétisation générerait une croissance économique de 32 milliards de dollars par année.xv

Aujourd'hui, la Fondation pour l'alphabétisation des enfants canadiens lance sa présence numérique initiale sur le site alphabetisationdesenfants.ca.

Une recherche pour le poste de Chef de la direction de la nouvelle fondation est en cours, sous la direction de la Dre Janet Wright, Présidente, Janet Wright and Associates Inc. admin@jwasearch.com.

