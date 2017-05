Avis aux médias - Invitation aux médias : Programme objectif emploi







QUÉBEC, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. François Blais, invite les représentantes et les représentants des médias à un point de presse concernant le Programme objectif emploi.

Date : 18 mai 2017 Heure : 13 h 15 Lieu : Salle Bernard-Lalonde (1.131)

Hôtel du Parlement

Québec

Source :

Simon Laboissonnière

Attaché de presse

Cabinet du ministre de l'Emploi

et de la Solidarité sociale et ministre responsable

de la région de la Capitale-Nationale

Tél. : 418 643-4810

SOURCE Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

