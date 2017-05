Un départ fracassant pour Plan B à Séries+!







MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - La production originale Plan B mettant en vedette Louis Morissette et Magalie Lépine-Blondeau connaît un départ canon à Séries+! Plus de 565 000 téléspectateurs ont regardé le premier épisode de la minisérie entre le 4 et le 10 mai *. Uniquement pour la diffusion originale du jeudi 4 mai à 21 h, Plan B se classe

numéro 1 au Québec, toutes chaînes confondues (généralistes et spécialisées), en parts de marché auprès de ses principaux groupes cibles, soit les adultes et les femmes 18-49 ans et 25-54 ans **.

« Je tiens à souligner le travail exceptionnel des artistes et des artisans qui ont oeuvré sur cette production de grande qualité et à qui on doit ces résultats remarquables! », souligne Brigitte Vincent, vice-présidente, contenu et programmation.

La série raconte l'histoire de Philippe qui découvre une invraisemblable compagnie du nom de Plan B offrant la possibilité de revenir dans le passé pour modifier le cours des événements et changer sa destinée. Après un premier essai fructueux où il regagne l'amour de sa vie, Evelyne (Magalie Lépine-Blondeau), Philippe réalise l'immense pouvoir que lui donne ce stratagème. Il voudra donc aussi s'en servir au profit de son cabinet d'avocats qu'il possède avec son associé/ami/beau-frère Patrice (Émile Proulx-Cloutier) et pour remettre son frère André (Fabien Cloutier) sur le droit chemin. Mais Philippe réalisera qu'un choix nouveau, aussi minime soit-il, a des répercussions aussi incontrôlables qu'insoupçonnées sur sa vie et celle des autres. Plus rien ne sera sans conséquence. Le jeu en vaut-il la chandelle? Valait-il mieux accepter son véritable destin?

La diffusion de Plan B, une minisérie en 6 épisodes produite par KOTV, se poursuit les jeudis à 21 h jusqu'au 8 juin à Séries+.

À propos de Corus Média

Corus Média exploite au Québec les marques de télévision spécialisée francophone Historia, Séries+, Télétoon et La chaîne Disney. Corus Média est une filiale de Corus Entertainment (TSX: CRJ.B), une compagnie leader de médias et de contenus qui diffuse et distribue des marques et des contenus de haute qualité sur une variété de plateformes pour des publics à travers le monde. Son portefeuille de services multimédias englobe 45 chaînes de télévision spécialisée, 39 stations de radio, 15 stations de télévision conventionnelle, la distribution internationale, des propriétés numériques, des événements, l'édition de livre pour enfants, des logiciels d'animation et des services de technologies et médias. Les marques de choix de Corus incluent entre autres Global Television, W Network, OWN: Oprah Winfrey Network Canada, HGTV Canada, Food Network Canada, HISTORY®, Showcase, National Geographic, Q107, CKNW, Fresh Radio, Disney Channel Canada, YTV et Nickelodeon Canada. Visitez Corus au www.corusent.com.

Sources :

* Numeris, InfosysTV, Québec franco, auditoire cumulé, 4 au 7 mai 2017 (données confirmées), 8 au 10 mai 2017 (données non confirmées), Tous 2+

** Numeris, InfosysTV, Québec franco, parts de marché, jeudi 21h-22h, 4 mai 2017 (données confirmées), adultes 18-49 ans, adultes 25-54 ans, femmes 18-49 ans et femmes 25-54 ans

