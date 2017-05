La carte électorale provinciale du Québec contestée







MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Un peu plus tôt dans la journée, Me Julius Grey a déposé un recours légal contre la Commission de la représentation électorale, demandant à la cour d'invalider la carte électorale provinciale du Québec publiée par la Gazette officielle le 2 mars 2017.

Le groupe de plaignants est un comité citoyen qui s'est rassemblé afin de contester la carte qui fusionne les circonscriptions de Mont-Royal et d'Outremont et altère de manière substantielle les limites historiques de la circonscription de D'Arcy McGee.

Ce comité a été formé au cours d'une rencontre publique tenue le 22 mars dernier où plus de 400 résidents desdites circonscriptions se sont présentés et ont participé au débat. Selon les citoyens, la carte électorale, dans son état actuel, sous-estime le poids politique de Montréal, va à l'encontre d'une représentation juste et efficace et réduit la capacité des minorités ethniques et linguistiques à se faire entendre.

Le comité est présidé conjointement par l'honorable Marlène Jennings, ancienne députée fédérale, et Beryl Wajsman, rédacteur en chef du journal hebdomadaire The Suburban, et comporte une vingtaine de membres.

Le comité est soutenu par les cinq maires locaux des communautés affectées par ces changements, Russell Copeman, Philippe Roy, Mitchell Brownstein, William Steinberg, et Marie Cinq-Mars. Le conseiller municipal de Snowdon, Marvin Rotrand, fait le lien entre le niveau politique et le comité citoyen.

Les municipalités de Côte-Saint-Luc, Hampstead, Mont-Royal ainsi que les arrondissements de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et d'Outremont ont tous adopté des motions en opposition à la carte électorale.

Les plaignants espèrent que leur cause sera entendue cet automne, permettant ainsi une résolution du problème bien avant les prochaines élections provinciales québécoises prévues pour octobre 2018.

SOURCE Marvin Rotrand

