Cérémonie de clôture du Défi Santé 2017 - Près de 100 000 Québécois passent à l'action







QUÉBEC, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'équipe de Défi Santé était accueillie aujourd'hui au parlement par le président de l'Assemblée nationale, M. Jacques Chagnon, afin de souligner la clôture de cet événement collectif, qui s'est déroulé du 30 mars au 10 mai. Cette activité gratuite invitait la population à atteindre les trois objectifs suivants : manger mieux, bouger plus et prendre soin de soi.

« Ce qui me plaît avec le programme Défi Santé et le rend si intéressant depuis maintenant 12 ans, c'est qu'il n'est pas besoin d'être un grand athlète pour relever ce défi : un talent ordinaire muni d'une bonne performance suffit pour réussir cette prouesse. Cette année, ce sont près de 100 000 Québécois qui, seuls, en famille ou en équipe, ont répondu à cet appel en vue d'améliorer leur santé physique et mentale, l'une n'allant pas sans l'autre », a mentionné M. Chagnon.

« L'engagement et l'implication de l'ensemble de la communauté politique, municipale et provinciale, sont certainement une grande première nord-américaine, à l'instar de la récente Politique gouvernementale de prévention en santé, qui a l'originalité d'impliquer 15 ministères et organismes. Merci aux 609 municipalités et communautés locales inscrites au Défi Santé et à l'ensemble des députés qui ont accepté de devenir ambassadeurs de la prévention et des saines habitudes de vie dans leur milieu. C'est tous ensemble que nous activerons la santé du Québec! », a pour sa part affirmé le Dr Louis Gagnon, coprésident et fondateur de Capsana, initiatrice du Défi Santé.

Fondé en 2005, le Défi Santé est une campagne annuelle qui invite les Québécois à améliorer leurs habitudes de vie. Depuis sa création, plus de 1,4 million de personnes y ont participé. Pour en savoir plus, visitez le site Internet au www.defisante.ca.

