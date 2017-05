Le DES2017 accueille des délégations commerciales de 15 pays qui recherchent des partenaires internationaux dans la technologie et la cybersécurité, à Madrid, du 23 au 25 mai







La Suède, l ' Espagne, la Hollande, la Wallonie (Belgique) et Isra ël organiseront des pavillons au sein du DES2017 où ils présenteront les entreprises les plus innovantes de leur s pays

Plus de 300 entreprises exposantes venues du monde entier, dont Amazon, IBM, Intel, Ericsson, Everis, Redhat et T-Systems se rassembleront pour présenter des solutions numériques à Madrid , du 23 au 25 mai

La deuxième édition du DES | Digital Business World Congress - Congrès mondial des affaires numériques - (https://www.des-madrid.com ) aura lieu à Madrid les 23, 24 et 25 mai. Le plus grand rassemblement au monde sur la transformation numérique rassemblera plus de 18 000 professionnels qui recherchent des partenaires technologiques. Par ailleurs, le DES2017 regroupera des institutions publiques et les leaders de l'industrie technologique internationale, soit plus de 300 entreprises au total, qui englobent Amazon, IBM, Intel, Deloitte et Accenture, pour conduire les entreprises vers la numérisation.

« Le DES2017 apportera des exemples de la vie réelle d'entreprises novatrices et proposera des modèles commerciaux qui nous permettent de croître sur le marché actuel, qui est encore plus numérique et technologique. Nos visiteurs auront l'opportunité d'échanger des expériences avec des entreprises qui fonctionnent d'ores et déjà dans l'économie numérique et qui seront de ce fait capables de transformer avec succès leurs activités », a déclaré Albert Planas, PDG de NEBEXT, les organisateurs qui se profilent derrière le DES-Digital Business World Congress.

Plus de 100 nouveaux modèles commerciaux venus monde entier

La présence d'entreprises internationales a reçu un élan particulier cette année avec l'intégration de pavillons de pays comme la Suède - qui est également le pays invité du DES2017 - la Belgique et Israël, qui est revenu après avoir été le pays invité de la première édition.

La Suède, pays invité

La Suède est l'un des pays les plus innovants au monde. « Il est clair que la numérisation apporte de très grandes opportunités économiques pour le développement durable des différents secteurs d'activité, et que c'est aussi une condition préalable pour vous assurer que votre entreprise, votre institution publique ou votre pays est compétitif et un associé commercial attractif », a commenté Malin Svensson, conseiller commercial de la Suède en Espagne et directeur de Business Sweden pour l'Espagne et le Portugal. Selon le magazine britannique Wired, la Suède est l'économie la plus connectée et la plus numérique au monde.

La réussite de la Suède a été menée par un climat qui favorise l'innovation du demain, et les améliorations dans la productivité faites par l'économie suédoise, stimulées par la numérisation depuis les années 1990, en sont le témoin. On en trouve la preuve dans l'industrie suédoise et ses entreprises, dont certaines seront présentes sur le DES 2017. Parmi les partenaires qui se démarquent, on trouve Ericsson et ABB qui, aux côtés d'autres excellents exemples tels que Telenor Connexion, Aptilo Networks, Bambwa, CombiQ, Evothings Labs, H&D Wireless, Imagimob, Infracontrol, LumenRadio, Näktergal, Springworks, Things et WOK-World of Knowledge, contribuent tous à la structure de l'activité numérique avec des solutions novatrices et de pointe.

L'exposition AReality, produite et présentée de concert avec l'Institut suédois sur le DES 2017, montrera des exemples d'innovation pionnière et de design industriel grâce à la réalité augmentée.

Magnus Melander, expert en IdO (Internet des objets), consultant et figure de proue chez THINGS Stockholm dirigera la conférence « Activités connectées par la Suède » dans le programme du congrès des têtes pensantes, aux côtés de représentants qui seront une source d'inspiration en mettant en avant des exemples de la vie réelle de la trajectoire couronnée de succès de la Suède. Il montrera également comment la Suède a créé ce climat d'innovation grâce à des collaborations entre de grandes sociétés et de petites entreprises, faisant preuve d'une collaboration vraiment étroite entre la structure des activités, l'administration publique et le monde universitaire.

L ' ICEX sera aussi présent sur le DES2017

L'Espagne sera elle aussi présente sur le DES2017 à travers le pavillon d'exportation et d'investissements espagnol ICEX, auxquels 20 sociétés participeront. Les représentants emblématiques espagnols comportent des start-ups axées sur la cybersécurité, regroupées avec l'INCIBE (Institut national de cybersécurité), telles que Randed, Electronic Identification, Formavolucion, Acerodocs et Continuum Security. Le pavillon espagnol accueillera également tout un éventail de technologies liées à la transformation numérique, notamment l'informatique en nuage, avec la présence de Gigas et Capside ; EdTech (formation) avec une plateforme de formation collaborative, BluebottleBiz et ISDI ; la technologie financière (FinTech) avec Innsomnia, le premier incubateur spécialisé en FinTech en Espagne ; la technologie du marketing (MarTech) avec Marketeer ; les réseaux avec Ayscom et Quobis ; et les Big Data grâce à la présence de Carto, spécialiste de l'analyse des données de géolocalisation en tant qu'atout pour le développement des affaires.

La Wallonie (Belgique) sur le DES2017

Grâce à l'Agence wallonne aux exportations et aux investissements étrangers (AWEX) et à Digital Wallonia, un centre technologique qui réunit tous les acteurs clés du secteur informatique de Wallonie (Belgique) dans un écosystème collaboratif, le pavillon de la Wallonie (Belgique) comptera sur la participation d'entreprises qui se consacrent au conseil et à la gestion de la transformation numérique, de la création de stratégie à la mise en oeuvre et à la gestion du processus, tels qu'ACTORIS et I.R.I.S. (IMAGE RECOGNITION INTEGRATED SYSTEMS). INTERSYSTO est une autre entreprise importante, qui se profile derrière 3S-Homecare, un système qui aide les personnes âgées et les personnes hospitalisées chez elles. Sont également présentes des entreprises qui se consacrent au développement de solutions de marketing numérique telles qu'EXPOPOLIS, qui a développé un système modulé et intégré afin de satisfaire les besoins d'organisation des foires et des évènements virtuels, QUALIFIO, une grande plateforme qui génère l'implication et la collecte des données sur les communautés numériques. Parmi les autres entreprises présentes, on trouve CHAINREACTOR t/a AMMBR, DYNAMIC FLOWS et THINGSPLAY, qui se démarque pour sa solution IdO destinée à l'industrie.

ISRAË L, de retour et présent pour la deuxième année consécutive

Le pavillon israélien comportera 12 entreprises venant des secteurs de la cybersécurité, des nouveaux médias, de la transformation numérique, de la gestion des dispositifs, de la mobilité des entreprises, des services par contournement (OTT), des médias, du divertissement, de l'informatique en nuage et des solutions de stockage, de la vente au détail et du commerce, entre autres.

La Hollande sur le DES2017

La Hollande a toujours été un pays ouvert aux entreprises et sa présence sur le DES - Digital Business World Congress - renforce ses enjeux qui lui permettront de continuer à la pointe des nouvelles tendances technologiques. Avec le soutien des entreprises présentes sur le pavillon, les opportunités de collaboration qui encouragent l'innovation et la numérisation seront explorées. Nous pouvons tous être gagnants grâce au processus de numérisation économique, le défi consistant à savoir comment s'adapter rapidement à un environnement dans lequel le consommateur a pris les rênes et détermine le besoin de nouveaux produits et services. Le pavillon néerlandais présentera cinq entreprises (INTERXION, ONEGINI, MYMULTICHANNEL, TRIPOLIS SOLUTIONS et ING) aux côtés de trois startups (Time Tracker, Cocoon and Gigastarter).

« Nous, les Néerlandais, mettons l'accent sur l'innovation et nous le faisons à travers le triangle d'or hollandais. C'est-à-dire en collaboration avec les centres de recherche, les entreprises et le gouvernement, pour que nous puissions ensemble maximiser nos retours sur le développement de nouvelles solutions technologiques. Le DES - Digital Business World Congress - est une opportunité puissante pour établir de nouvelles alliances avec des entreprises espagnoles et internationales de pointe, dans le domaine de la numérisation. Madrid offre un excellent écosystème d'affaires pour les entreprises néerlandaises. Nous voulons être leaders dans le secteur des TIC, dans l'éducation, l'infrastructure, la sécurité, et en tant que propriétaires d'entreprises », a commenté Matthijs van Bonzel, l'Ambassadeur des Pays-Bas en Espagne.

Vidéo DES2017 : https://www.youtube.com/watch?v=95osOghtEWs

