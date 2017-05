Euro Media Group rachète EBD, spécialiste des statistiques et illustrations graphiques sportives en Italie







Euro Media Group (EMG), le leader européen de la prestation technique et de services audiovisuels, annonce le rachat d'EBD acteur majeur sur le marché italien de l'enrichissement graphique et des statistiques dans l'univers du sport.

Cette acquisition vient renforcer le portefeuille d'activité du groupe EMG dans le domaine de l'enrichissement graphique et du playout en Italie. EBD assure notamment la fourniture de l'ensemble des services graphiques, du hors-jeu virtuel et des statistiques pour le compte de la serieA depuis 2015. Par ailleurs, EBD assure la gestion du playout de la chaine de l'Inter de Milan depuis 2016 ainsi que la production de highlights pour le compte de Mediaset depuis plus de 10 ans.

L'acquisition d'EBD s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'EMG qui dispose d'ores et déjà d'une offre d'enrichissement graphique en France, Belgique et aux Pays-Bas ainsi que d'une offre de playout fondée sur deux centres opérationnels en Italie et en Belgique.

EBD continuera à opérer comme une marque indépendante afin de garantir la continuité du service auprès de ses clients. L'équipe et l'autonomie d'EBD seront maintenues et l'entreprise conservera son indépendance sous la direction de son CEO et fondateur Renato Pizzamiglio.

Patrick Van Den Berg, le Directeur Général d'EMG a déclaré : « Je me réjouis de cet accord. EBD est une entreprise leader sur son marché en Italie. Son acquisition vient renforcer notre présence en Europe sur les marchés de l'enrichissement graphique et du playout, et nous permet de nous positionner plus que jamais comme un prestataire capable d'offrir les solutions multimédia les plus abouties sur l'ensemble du continent européen. »

Renato Pizzamiglio, le CEO d'EBD a ajouté : « Nous étions à la recherche d'une structure qui puisse nous accompagner dans la forte croissance que nous connaissons. Ceci est désormais chose faite par l'adossement au groupe EMG, un leader incontesté des services et prrsations techniques audiovisuelles en Europe. »

A propos d ' EBD :

EBD existe plus de 20 ans est devenu un acteur majeur sur le marché de l'enrichissement graphique, des highlights et des statistiques. EBD accompagne depuis 2015 la ligue italienne de football (SerieA) dans la fourniture de services d'enrichissement graphiques, mais aussi des clients comme Sky Italia, Mediaset.

http://www.ebdonline.tv

A propos d ' Euro Media Group:

Leader de la prestation technique et de services audiovisuels en Europe, maitrisant la totalité de la chaîne de fabrication de l'image jusqu'à sa diffusion, Euro Media Group dispose d'un savoir-faire unique et d'une expertise reconnue au niveau mondial.

Tourné vers les nouveaux médias, Euro Media Group couvre les plus grands événements internationaux tant dans le domaine du sport (Tour de France, Coupe de Monde de football, GP de Monaco,...), que du spectacle vivant (Eurovision, Mariages princiers, Concerts...), ou encore du divertissement (The Voice, Masterchef, X-Factor,...). Euro Media Group dispose en outre du plus grand parc de studios et de plateaux d'enregistrement ainsi que la plus importante flotte de moyens de captations mobiles en Europe.

http://www.euromediagroup.com

