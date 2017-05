Legs du 375e anniversaire de Montréal - Bruxelles remet une oeuvre d'Adrien Lucca au métro de Montréal







MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le volet montréalais de l'échange culturel entre Bruxelles Mobilité et la Société de transport de Montréal (STM) s'est concrétisé aujourd'hui par le dévoilement de l'oeuvre Soleil de minuit de l'artiste franco-belge Adrien Lucca, à la station Place-d'Armes du métro de Montréal.

Étaient présents de nombreux dignitaires, dont le maire de Montréal, l'honorable Denis Coderre; le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité et des Travaux publics, M. Pascal Smet; le président du conseil d'administration de la STM, M. Philippe Schnobb; et le directeur général de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles, M.Brieuc de Meeûs.

« Ce don de Bruxelles Mobilité a été offert afin de souligner les 40 ans du métro de Bruxelles, les 50 ans de celui de Montréal, mais aussi le 375e anniversaire de fondation de notre belle métropole. Cet échange culturel vise à renforcer les liens qui unissent Bruxelles et Montréal, ainsi que la Belgique et le Québec », a précisé le maire Denis Coderre.

« L'oeuvre d'art inaugurée aujourd'hui représente beaucoup. Un soleil qui se fait pont entre nos deux villes d'abord, mais aussi la chaleur de l'amitié qui unit la Région de Bruxelles-Capitale et la Ville de Montréal. Grâce aux talents conjugués d'Arien Lucca et d'artisans verriers, l'intensité de cette amitié pourra être admirée dans l'une des plus importantes stations de métro de Montréal. Ce lien particulier, depuis la signature de l'accord de coopération de 2002 entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Gouvernement du Québec, nous l'entretenons régulièrement », a affirmé M. Smet.

« L'art public joue un rôle important dans le métro de Montréal. En réalité, c'est un élément indissociable de l'expérience que nous offrons à notre clientèle. La vaste majorité de nos stations comptent une, deux ou trois oeuvres d'art. Étonnamment, la station Place-d'Armes, bien qu'inaugurée en 1966, n'en possédait pas encore. C'est maintenant chose faite. Adrien Lucca joint aujourd'hui les rangs d'un groupe sélect, celui des artistes du métro de Montréal, aux côtés de grands noms comme Frédéric Back, Marcelle Ferron et Jean-Paul Mousseau », a ajouté M. Schnobb.

Rendez-vous à Bruxelles

Rappelons que dans le cadre de cet échange culturel, le métro de Montréal remettra également une oeuvre d'art au métro de Bruxelles. Cette oeuvre de l'artiste montréalais Patrick Bernatchez est en cours de réalisation et sera installée à la fin de l'été à la station Trône du métro de Bruxelles.

Adrien Lucca

Soleil de minuit (2015-2017)

Verre antique soufflé, verre feuilleté, verre trempé, résine époxy, acier et diodes électroluminescentes

Don de Bruxelles Mobilité à l'occasion des 40 ans du métro de Bruxelles, des 50 ans du métro de Montréal et des 375 ans de Montréal

Emplacement : mezzanine de la station Place-d'Armes

À propos de l'oeuvre

Le 21 juin 2015, première journée de l'été et jour le plus long de l'année, le soleil se levait à Bruxelles. Au même moment, à Montréal, il était presque minuit.

À l'aide d'un spectrophotomètre, l'artiste Adrien Lucca a enregistré le spectre lumineux de ces premiers rayons de l'été bruxellois. Utilisant des verres colorés et un éclairage à diodes électroluminescentes, il a conçu une série de vitraux reproduisant les couleurs intenses de ces lumières naturelles. Des outils informatiques et physiques lui ont permis de choisir les combinaisons de verres colorés.

Fruit d'une collaboration de l'artiste avec des maîtres verriers belges et des fabricants de verre allemands, l'éclat virtuel de Soleil de minuit, démultiplié en 14 étapes, symbolise l'amitié entre les villes de Bruxelles et de Montréal, la mobilité, ainsi que la permanence de la relation entre l'intelligence du sensible et celle du savoir à l'oeuvre dans toute création artistique.

Dimensions : 14 cadres d'environ 1,7 m de large par 2,2 m de haut (l'oeuvre s'étend sur 28 m)

Poids approximatif : environ 250 kg par cadre (3 500 kg en tout)

Coût de réalisation de l'oeuvre : environ 300 000 $

À propos de l'artiste

Né à Paris en 1983, Adrien Lucca vit et travaille à Bruxelles. Depuis plusieurs années, il développe une pratique artistique multiforme (dessins, installations, éditions, conférences) autour d'une étude scientifique de l'utilisation de la lumière et de la couleur. Cette méthode combine l'utilisation d'instruments de mesure de laboratoire avec des algorithmes informatiques et des méthodes artistiques de production.

