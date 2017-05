Subaru WRX STI 2018 : Encore plus belle, plus performante et plus confortable







Actualisation du design sport, à l'intérieur et à l'extérieur

Agrément de conduite, confort et robustesse améliorés

Performance accrue, plus grande stabilité et nouveaux freins Brembo

MISSISSAUGA, ON, le 18 mai 2017 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer que la WRX STI 2018 arrivera en début d'été dans les concessions Subaru partout au Canada. Pour 2018, la berline sport Subaru, qui livre une puissance pure, a fait l'objet d'un remodelage en profondeur, propose une allure modernisée et une plus grande convivialité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et bénéficie d'améliorations qui rehaussent les performances.

Suscite un réel enthousiasme

La Subaru WRX STI 2018 est animée par un moteur turbo SUBARU BOXER haute performance de 2,5 litres développant 305 chevaux, doté d'un refroidisseur d'air haut rendement et couplé à une transmission manuelle 6 vitesses à rapports courts et à la traction intégrale symétrique à prise constante Subaru dotée d'un différentiel central multimode sur demande révisé.

La WRX STI est équipée du système d'orientation active du couple qui seconde le système à TI afin d'améliorer le comportement en virage et de rehausser la précision de la tenue de route. Le système de contrôle de la dynamique multimode contribue à la précision et à l'agrément de conduite.

Nouvelles caractéristiques et commodités

La Subaru WRX STI 2018 se décline en quatre finitions : la WRX STI, la WRX STI Sport, la WRX STI Sport-tech avec immense déflecteur et la nouvelle WRX STI Sport-tech avec déflecteur à profil bas. Pour le millésime 2018, toutes les finitions de WRX STI bénéficient de nombreuses améliorations au chapitre de la conduite qui se traduisent par un réglage de suspension révisé et un habitacle plus silencieux dans son ensemble. La WRX STI reçoit une batterie plus puissante, un pare-chocs avant et des contre-portes révisés, une calandre modernisée dotée d'un nouvel enjoliveur inférieur avec admissions d'air et de nouveaux supports de porte-bagages de toit. À bord de toutes les finitions, les occupants remarqueront le tableau de bord et les garnitures de console centrale modernisés, le groupe d'instruments repensé, les ceintures de sécurité rouges, le nouvel écran couleur haute résolution et multifonctionnel de 5,9 pouces affichant de nouveaux menus et le nouvel accoudoir central rabattable avec porte-gobelets à l'arrière. Sur toutes les WRX STI 2018, le freinage est confié à de nouveaux freins de performance Brembo dotés de disques perforés pincés par des étriers à 6 pistons à l'avant et à 2 pistons à l'arrière. Au chapitre de la conduite, toutes les finitions reçoivent les phares directionnels qui améliorent la visibilité en virage puisqu'ils pivotent pour suivre la trajectoire de la voiture ainsi que les phares de route et de croisement à DEL.

La finition WRX STI Sport se distingue désormais par ses roues de 19 pouces en alliage d'aluminium, son siège du conducteur à 10 réglages électriques et sa fonction d'allumage des phares automatiques à l'activation de l'essuie-glace. Les antibrouillards ont été éliminés pour faire place aux admissions d'air additionnelles.

La WRX STI Sport-tech avec immense déflecteur ou déflecteur à profil bas se caractérise par son siège du conducteur à 8 réglages électriques, ses sièges avant sport Recaro tendus de cuir et d'ultrasuède, ses nouvelles applications StarLink comme Yelp, Meilleur stationnement et Glympse, ainsi que l'emblématique et immense déflecteur sur coffre Subaru ou encore le déflecteur à profil bas nouvellement livrable.

Aperçu des modèles

Finition : WRX STI (manuelle à 6 vitesses)

Prix : 39 495 $

Moteur : 4 cylindres à plat SUBARU BOXER de 2,5 litres, turbocompresseur haute pression et refroidisseur

Transmission : manuelle à 6 vitesses

Puissance : 305 ch à 6 000 tr/min

Couple : 290 lb-pi à 4 000 tr/min

Caractéristiques : traction intégrale symétrique à prise constante Subaru; freins hautes performances Brembo à disques perforés; freins à disque ventilé de 340 x 30 mm pincés par des étriers à six pistons (avant); freins à disque ventilé de 326 x 20 mm pincé par des étriers à deux pistons (arrière); coussins gonflables avant et latéraux pour le conducteur et le passager avant; rideaux gonflables latéraux; protège-genoux gonflable pour le conducteur; sièges avant sport dotés d'appuie-têtes inclinables, réglables en hauteur et protégeant contre les blessures à la nuque; antidémarreur et système antivol; roues de 18 pouces en alliage d'aluminium; échappement hautes performances à quatre sorties; dégivreur d'essuie-glace avant; supports de porte-bagages de toit intégrés; commande automatique de la température bizone; écran couleur multifonctionnel de 5,9 pouces avec commandes sur la console centrale (indicateur de pression de suralimentation, données sur la consommation, éco-guide, affichage du comportement dynamique, de l'heure, de la température extérieure, des rappels d'entretien et des paramètres personnalisables); système audio AM/FM/CD/MP3/WMA avec écran tactile haute résolution de 6,2 pouces, intégration STARLINK pour téléphone intelligent (y compris la radio Aha), port USB/commande pour iPod, prise d'entrée auxiliaire et commandes sur le volant; connectivité Bluetooth pour cellulaire avec activation vocale et commandes sur le volant; radio satellite Sirius posée (abonnement de 3 mois inclus); volant gainé de cuir, à trois branches et à partie inférieure plate avec coutures rouges et commandes audio, Bluetooth et du régulateur de vitesse; clignotants monotouches pour dépassement; accoudoir central rabattable à l'arrière avec porte-gobelets intégrés; phares directionnels à DEL (route et croisement)

Finition : WRX STI Sport (manuelle 6 vitesses)

Prix : 41 795 $

Moteur : 4 cylindres à plat SUBARU BOXER de 2,5 litres, turbocompresseur haute pression et refroidisseur

Transmission : manuelle à 6 vitesses

Puissance : 305 ch à 6 000 tr/min

Couple : 290 lb-pi à 4 000 tr/min

Caractéristiques (en plus des caractéristiques de la WRX STI) : nouvelles roues de 19 pouces en alliage d'aluminium; système Subaru de détection de véhicule à l'arrière et sur les côtés (SRVD); allumage des phares à l'activation de l'essuie-glace; siège du conducteur à 10 réglages électriques; éclairage d'accueil; phares automatiques; grand déflecteur arrière; toit ouvrant vitré à commande électrique, entrebâillant et coulissant

Finition : WRX STI Sport-tech avec immense déflecteur ou déflecteur à profil bas (manuelle à 6 vitesses)

Prix : 46 595 $

Moteur : 4 cylindres à plat SUBARU BOXER de 2,5 litres, turbocompresseur haute pression et refroidisseur

Transmission : manuelle à 6 vitesses

Puissance : 305 ch à 6 000 tr/min

Couple : 290 lb-pi à 4 000 tr/min

Caractéristiques (en plus des caractéristiques de la WRX STI Sport) : sièges avant sport Recaro tendus d'ultrasuède et de cuir ; siège du conducteur à 8 réglages électriques; clé de proximité avec démarrage par bouton-poussoir; système à 9 haut-parleurs de catégorie supérieure et amplificateur harman kardon de 440 watts; compatibilité avec MirrorLink; ajout de nouvelles applications StarLink : Yelp, Meilleur stationnement et Glympse; système d'infodivertissement à écran de 7 pouces avec navigation; compatibilité avec Siri Eyes Free; deux ports USB/commande pour iPod; fonction d'envoi et de réception de textos

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 92 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour en savoir plus, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

