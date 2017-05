Le premier CEO Hangzhou MICE Fam Trip brillamment organisé, promouvant la ville en tant que destination MICE internationale







HANGZHOU, Chine, 18 mai 2017 /PRNewswire/ -- Le premier CEO Hangzhou MICE Fam Trip a été brillamment accueilli par Business Events Hangzhou, du 24 au 26 avril 2017. La dizaine de chefs d'entreprise, d'organisateurs de conférences de premier plan et de professionnels des médias invités à assister à l'événement, ont eu droit à un parcours type leur permettant de se faire une idée du CEO Hangzhou MICE Fam Trip.

Le CEO Hangzhou MICE Fam Trip a montré aux participants la façon dont ils peuvent moduler et personnaliser de A à Z l'événement qu'ils prévoient à Hangzhou

Les différentes étapes du CEO Hangzhou MICE Fam Trip incluaient des hôtels de prestige, des restaurants haut de gamme, des lieux caractéristiques et des programmes d'expérience culturelle, permettant aux invités de se faire une idée concrète de ce que peut offrir Hangzhou comme destination de conférences internationales.

En tant que thème annuel du secteur MICE de Hangzhou, le concept du °C (au sens de la température) apparaît dans tous les éléments composant ce secteur, qu'ils soient, ou non, visibles et concrets. Avant tout, c'est le °C (température) de la ville : le symbole de Hangzhou est l'attrait certain de son paysage unique, auquel se mêlent les coutumes locales typiques de la région. Ces différents aspects se conjuguent pour créer un cadre élégant mais convivial et agréable pour les hommes d'affaires, une fois leurs réunions du jour terminées, ou pour les voyageurs profitant du voyage dont ils ont été récompensés. Ensuite, le °C (température) du secteur : la qualité globale des prestataires du secteur MICE de la ville s'est encore améliorée ces dernières années et alimente le cercle vertueux. Enfin, le °C (température) des services : les prestataires de services de la chaîne industrielle MICE s'attachent à fournir des services personnalisés et centrés sur le client.

Le secteur MICE de Hangzhou se développe à la suite du sommet du G20, un événement marquant qui continue de produire des effets

Depuis le sommet du G20, le regard porté sur Hangzhou a très favorablement évolué à l'échelle mondiale, le secteur MICE ayant connu une croissance foudroyante. Le développement rapide du secteur a eu des effets positifs sur l'économie de la ville et a fait ressortir sa compétitivité, qui, à son tour, stimulera le développement économique de Hangzhou, donnant un coup d'accélérateur au rythme auquel Hangzhou se converti en un carrefour international.

Selon un directeur du Business Events Hangzhou, la ville devrait organiser des conférences internationales et des événements sportifs de premier plan, parmi lesquels le Conseil mondial 2017 des Cités et gouvernements locaux unis (CGLU) et les 19èmes Jeux asiatiques. Au cours de cette période déterminante, entre le sommet du G20 et les Jeux asiatiques de 2022, le secteur MICE de Hangzhou compte profiter de chaque occasion pour continuer de transformer la ville en un carrefour international et d'en faire l'une des principales destinations MICE au monde.

