Avis aux médias - Les soins de la démence axés sur le patient sont diffusés dans les foyers de soins de longue durée à travers le Nouveau-Brunswick

MONCTON, le 18 mai 2017 /CNW/ - La Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé (FCASS) et l'Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick (AFSNB) feront une annonce concernant le déploiement à l'échelle provinciale d'un projet collaboratif qui a permis de réduire considérablement l'utilisation inappropriée des antipsychotiques dans les foyers de soins de longue durée du Nouveau-Brunswick et d'améliorer la qualité de vie des patients.

Quoi? Conférence de presse annonçant une réduction considérable de l'utilisation inappropriée des antipsychotiques dans les foyers de soins de longue durée du Nouveau-Brunswick et le déploiement du projet collaboratif dans d'autres foyers. Séance de photographie avec les résidents qui participent à des séances de zoothérapie et de ludothérapie - des approches axées sur la personne qui peuvent remplacer les antipsychotiques prescrits de façon inappropriée et offrir une meilleure qualité de vie aux résidents atteints de démence.

Où? Kenneth E. Spencer Memorial Home, 35, avenue Atlantic Baptist, Moncton; salle d'activité

Quand? 23 mai 2017, 10 h 30 à 11 h 30 (HAA)

Conférenciers :

L'honorable Lisa Harris , ministre des Aînés et des Soins de longue durée du Nouveau?Brunswick

, ministre des Aînés et des Soins de longue durée du Nouveau?Brunswick Daphne Stafford , membre de la famille d'une résidente d'un foyer de soins de Fredericton

, membre de la famille d'une résidente d'un foyer de soins de Josée Beaulieu, infirmière autorisée au Victoria Glen Manor de Perth-Andover

Maureen O'Neil , présidente de la FCASS

, présidente de la FCASS Jodi Hall , directrice générale de l'AFSNB

, directrice générale de l'AFSNB Victor Shea , directeur général du Kenneth E. Spencer Memorial Home

À propos de la FCASS

La Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé recense des innovations éprouvées et accélère leur diffusion partout au Canada, ce qui améliore les soins aux patients, la santé de la population et l'optimisation des ressources. La FCASS est un organisme sans but lucratif financé par Santé Canada. Rendez-vous à l'adresse fcass-cfhi.ca pour en savoir davantage.

Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada.

À propos de l'AFSNB

À la poursuite de l'excellence dans les soins de longue durée, l'Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick a pour mission d'aider les membres à donner des soins et des services de qualité aux citoyens de la communauté.

